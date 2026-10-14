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सोलापूर : झोनल बास्केटबॉल स्पर्धेत विजेतेपद मिळवलेले एन. के. ऑर्किड अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे मुला-मुलींचे संघ.
ऑर्किडच्या मुला-मुलींची बास्केटबॉलवर हुकूमत
सोलापूर झोनल स्पर्धेत दुहेरी विजेतेपद; एमजीएम नांदेडचा ४२-१८ ने पराभव
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १४ : एन. के. ऑर्किड अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मुला-मुलींच्या संघांनी सोलापूर झोनल बास्केटबॉल स्पर्धेत दुहेरी विजेतेपद पटकावले. मुलांच्या अंतिम सामन्यात ऑर्किडने एमजीएम नांदेडच्या संघाचा ४२-१८ असा पराभव केला. मुलींच्या संघाने अंतिम सामन्यात सिद्धेश्वर वुमन्स महाविद्यालयाच्या संघावर मात करत विजेतेपद मिळवले. दोन्ही संघांची आंतरविभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली.
या स्पर्धेचे आयोजन एन. के. आर. के. महाविद्यालय, तळे हिप्परगी येथे करण्यात आले. सोलापूर, धाराशिव, लातूर, नांदेड आणि परभणी या पाच जिल्ह्यांचा झोनमध्ये समावेश आहे. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. बी. के. सोनगे यांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्घाटन झाले. यावेळी झोनल सचिव प्रा. सचिन गायकवाड, निवड समिती सदस्य प्रा. सलीम शेख, पात्रता समिती सदस्य प्रा. मनोज राठोड, आयोजन समितीच्या प्रा. ऋचा श्रीराम आणि प्रा. ए. एस. जामदार उपस्थित होते.
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आंतरविभागीय स्पर्धेसाठी निवड
फ्रान्सचे संशोधक विद्यार्थी जेरोमी ज्युलियन व कमल रेमेली तसेच प्रा. सचिन गायकवाड यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण करण्यात आले.
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