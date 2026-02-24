NMMS Exam Result 2026 : एनएमएमएस परीक्षेची गुण यादी जाहीर

पुणे - महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने इयत्ता आठवीतील राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकातील (एनएमएमएस) विद्यार्थ्यांसाठी २८ डिसेंबरला घेतलेल्या परीक्षेची विद्यार्थ्यांना प्राप्त गुणांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणांची यादी ‘www.mscepune.in’ आणि ‘https://mscenmms.in’ या संकेतस्थळावर पाहता येणार आहे..‘एनएमएमएस’ ही परीक्षा २००७-०८पासून सुरू करण्यात आली आहे. आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांमधून प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या प्रज्ञेची जोपासना, तसेच त्यांचे बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण व्हावे, हा योजनेचा गाभा आहे. प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना दरमहा शिष्यवृत्तीच्या स्वरूपात आर्थिक मदत करण्यात येते. या शिष्यवृत्ती बारावीपर्यंत मिळते..ही शिष्यवृत्ती २०१७-१८ पासून दरमहा एक हजार रुपये (वार्षिक १२ हजार रुपये) दिली जाते. इयत्ता आठवीतील आर्थिक दुर्बल घटकातील तीन लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांची पाल्य अनुदानित शाळेत शिकत असतात, त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे या शिष्यवृत्तीचे वाटप होते..या योजनेची शिष्यवृत्ती परीक्षा २८ डिसेंबरला घेण्यात आली. या परीक्षेची गुण यादी राज्य परीक्षा परिषदेने मंगळवारी जाहीर केली आहे. यादीमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, वडिलांचे नाव, आडनाव, आईचे नाव यात शब्दलेखनात दुरुस्ती असल्यास, तसेच जन्मतारीख, जात, आधारकार्ड, माध्यम, प्रश्नपत्रिका संच कोड यामध्ये दुरुस्ती असल्यास ही दुरुस्ती करण्यासाठी पाच मार्चपर्यंत संबंधित शाळेच्या लॉगिनमध्ये ऑनलाइन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात ओल आहेत..ऑनलाइन आलेल्या अर्जाव्यतिरिक्त कोणत्याही पद्धतीने पाठविलेल्या, तसेच दिलेल्या मुदतीनंतर आलेल्या दुरुस्ती अर्जांचा विचार केला जाणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण नावात बदल केला जाणार नाही. प्राप्त सर्व दुरूस्त्यांच्या विचार करून शिष्यवृत्तीस पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांची निवड यादी परिषदेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येईल, असे राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त महेश चोथे यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.