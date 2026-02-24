NMMS Exam Result 2026 : एनएमएमएस परीक्षेची गुण यादी जाहीर

पुणे

आठवीतील राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकातील (एनएमएमएस) विद्यार्थ्यांसाठी २८ डिसेंबरला घेतलेल्या परीक्षेची विद्यार्थ्यांना प्राप्त गुणांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.
पुणे - महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने इयत्ता आठवीतील राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकातील (एनएमएमएस) विद्यार्थ्यांसाठी २८ डिसेंबरला घेतलेल्या परीक्षेची विद्यार्थ्यांना प्राप्त गुणांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणांची यादी ‘www.mscepune.in’ आणि ‘https://mscenmms.in’ या संकेतस्थळावर पाहता येणार आहे.

