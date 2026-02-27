एनएमएमएस परीक्षेत महाराष्ट्र विद्यालयाचे यश
एनएमएमएस परीक्षेत महाराष्ट्र विद्यालयाचे यश
बार्शी शहर : येथील महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी एनएमएमएस परीक्षेत १८५ विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळवले. आदित्य म्हेत्रे याने १५३ गुण मिळवून विद्यालयात प्रथम आला. या परीक्षेचा निकाल मंगळवारी (ता.२४) जाहीर झाला असून, महाराष्ट्र विद्यालयातून एकूण २४६ विद्यार्थी परीक्षेसाठी बसले होते. त्यापैकी १८५ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. १०० पेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ८५ आहे. सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांना सचिन देशमुख, सुरेश डिसले, संग्राम देशमुख व सुजित लोखंडे यांचे मार्गदर्शन लाभले.
सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे व त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचे संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. बी. वाय. यादव, उपाध्यक्ष नंदन जगदाळे, सचिव तथा शाळा समितीचे अध्यक्ष पी. टी. पाटील, यांच्यासह विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती के.डी.धावणे, उपमुख्याध्यापक आर. बी. सपताळे सर, पर्यवेक्षिका श्रीमती एन. बी. साठे, पर्यवेक्षक के. जी. मदने व सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वृंद यांनी अभिनंदन केले.