पुणे - शहरात सुरू असलेल्या अतिक्रमण विरोधी मोहिमेत महापालिकेच्या जेसीबीच्या फटक्यात अनेक नामफलक तोडले गेले आहेत. यात व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यावरूनच लक्ष्मी रस्त्यावरील कारवाईला विरोध झाला होता. त्यामुळे आता महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अतिक्रमण कारवाई करताना दुकानांच्या दर्शनी आणि बाजूच्या मोकळ्या जागेतील अनधिकृत अतिक्रमणांवरच कारवाई करा, नामफलकांवर कारवाई करू नका, असे आदेश दिले आहेत..सभागृहनेते गणेश बिडकर, पुणे व्यापारी महासंघाने आयुक्तांकडे यासंदर्भात मागणी केली होती. पुण्यात गेल्या आठ दिवसांपासून अतिक्रमण कारवाई सुरू आहे. यामध्ये लाखो चौरस फुटांवरील अतिक्रमण हटविले आहे. ही कारवाई संपूर्ण शहरात सुरू आहे..लक्ष्मी रस्त्यावर महापालिकेने कारवाई करताना आकाशचिन्ह विभागाने दुकानांचे नामफलक पादचारी मार्गावर आले आहेत, असे सांगत कारवाई केली, पण त्यास विरोध झाल्यानंतर कारवाई थांबली. शहराच्या विविध भागातही अतिक्रमण कारवाईत नामफलक तोडून टाकण्यात आले आहेत. शहरातील व्यापाऱ्यांनी अशी चुकीची कारवाई करू नये, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आता परिपत्रक काढण्यात आले आहे..काय आहे परिपत्रकातआयुक्तांच्या आदेशानुसार अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी परवाना व आकाशचिन्ह विभागातर्फे परिपत्रक काढून सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. शहरात महापालिकेतर्फे संयुक्त अतिक्रमण कारवाई केली जात आहे. यावेळी दुकानांच्या भिंतींवर लावलेले अधिकृत नामफलक काढू नयेत, तर फ्रंट मार्जिन आणि साईड मार्जिनमधील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे हटवावीत, असे आदेश सर्व सहाय्यक आयुक्त, अतिक्रमण निरीक्षक, आकाशचिन्ह निरीक्षक व पथकातील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत..सहाय्यक आयुक्त, अतिक्रमण निरीक्षक, आकाशचिन्ह निरीक्षक आणि कारवाई पथकातील कर्मचाऱ्यांना या सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, फुटपाथवरील तसेच फुटपाथलगत असलेले अनधिकृत फलक आणि इतर अतिक्रमणांवर नियमानुसार कारवाई सुरूच राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.