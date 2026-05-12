Hoarding Fees : होर्डिंगचे शुल्कावर तडजोड नाही; महापालिका आयुक्त

पुणे - मुंबई महापालिकेला होर्डिंगमधून मिळणारे शुल्क हे पुणे महापालिकेच्या १० पट जास्त आहे. सध्याचे पुणे महापालिकेचे उत्पन्न हे खूप कमी आहे. त्यामुळे नवीन शुल्क निश्चिती करताना किमान ७०० ते ७५० रुपये प्रति चौरस फूट असण्याची शक्यता आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी याचे संकेत दिले असून, उत्पन्न वाढीसाठी शुल्क कमी करण्यासंदर्भात तडजोड केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..गेल्या काही वर्षापासून पुणे महापालिका आणि होर्डिंग व्यावसायिकांमध्ये शुल्क आकारणीवरून वाद सुरु आहे. यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यात त्यात महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागला आहे. महापालिकेतर्फे नवीन शुल्क धोरण तयार केले जात असून, त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे..महापालिकेने २०१३ मध्ये शहरातील जाहिरात फलकांसाठी प्रति चौरस फूट २२२ रुपये दर निश्चित केला होता. या दराविरोधात २०१८ मध्ये होर्डिंग व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महापालिकेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना, २०१३ मध्ये निश्चित करण्यात आलेला २२२ रुपयांचा दर आणि दरवर्षी १० टक्के वाढीच्या सूत्रानुसार २०२३ मध्ये भाडेदर ५८० रुपये निश्चित करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला. त्याविरोधात व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती..दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान व्यावसायिकांच्या वकिलांनी भाडेदरांवर स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत शुल्क वाढीस स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे महापालिकेचा होर्डिंगच्या थकबाकी वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच नव्या दर निश्चितीची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे..याबाबत आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आम्ही शुल्क निश्चिती करणार आहोत, हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे. मुंबई महापालिकेत पुण्यापेक्षा १० पट जास्त इतके उत्पन्न मिळते. तेथील शुल्क ही खूप जास्त आहे. त्यातुलनेत पुणे महापालिकेचे शुल्क खूप कमी आहे. काही जण होर्डिंगचे शुल्क प्रति चौरस फूट ३५० रुपये असावे अशी मागणी करत आहेत. पण हे शुल्क ७०० ते ७५० रुपये प्रति चौरस फूट असू शकते. त्यावर अंतिम निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेतला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.