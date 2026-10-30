पुणे

Shirur News : उपनगराध्यक्ष मितेश प्रदीप गादिया यांच्याविरूद्ध १८ नगरसेवकांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव मंजूर

गेल्या काही दिवसांपासून शिरूर नगर परिषदेच्या राजकारणात सत्तासंघर्ष उफाळून आला आहे.
Shirur Nagarparishad

Shirur Nagarparishad

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नितीन बारवकर
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शिरूर - शिरूर नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष मितेश प्रदीप गादिया यांच्याविरूद्ध १८ नगरसेवकांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव आज वीस मतांनी मंजूर झाला. गेल्या काही दिवसांपासून शिरूर नगर परिषदेच्या राजकारणात सत्तासंघर्ष उफाळून आला असून, त्याची परिणती आज उपनगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणण्यातून झाली.

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