Shirur News : उपनगराध्यक्ष मितेश प्रदीप गादिया यांच्याविरूद्ध १८ नगरसेवकांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव मंजूर

शिरूर - शिरूर नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष मितेश प्रदीप गादिया यांच्याविरूद्ध १८ नगरसेवकांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव आज वीस मतांनी मंजूर झाला. गेल्या काही दिवसांपासून शिरूर नगर परिषदेच्या राजकारणात सत्तासंघर्ष उफाळून आला असून, त्याची परिणती आज उपनगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणण्यातून झाली..डिसेंबर २०२५ ला झालेल्या नगर परिषदेच्या निवडणूकीत भाजप चे ११, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सात तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पाच नगरसेवक निवडून आले होते. परंतू दोन्ही राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन 'शिरूर नगर परिषद गट' या नावाने आघाडी स्थापन करून सत्तासोपान काबीज केल्याने भाजपला विरोधी बाकावर बसावे लागले होते. या आघाडीच्या स्थापनेनंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे मितेश गादिया यांना उपनगराध्यक्षपदाची संधी मिळाली होती. मात्र, राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांत गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय सुंदोपसुंदी सुरू झाल्याने कुरबूरी वाढल्या होत्या. अंतर्गत कलह टोकाला गेल्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंगेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सहा नगरसेवकांनी आघाडीतून बाहेर पडण्याचा पवित्रा घेतला होता व तसे पत्र गटनेत्या तथा नगराध्यक्षा ऐश्वर्या पाचर्णे यांना दिले होते. त्यामुळे नगरपरिषदेतील सत्तासोपान दोलायमान झाला होता..दरम्यान, आमदार माऊली कटके व भाजपचे तालुकाध्यक्ष राहुल पाचर्णे यांच्यासह भाजपचे नगरपरिषदेतील गटनेते नितीन पाचर्णे, नगरसेवक अभिजीत पाचर्णे, सुनील जाधव, सागर नरवडे यांच्यात सत्ता समीकरणे जुळविण्यासाठी झालेल्या चर्चेनंतर भाजपच्या ११ नगरसेवकांनी अल्पमतात येऊ पाहणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला बिनशर्त पाठिंबा जाहिर केला. त्याचवेळी उपनगराध्यक्ष गादिया यांच्या पदावर गंडांतर येणार हे स्पष्ट झाले होते..नव्याने उदयास आलेल्या आघाडीकडून गेल्या सोमवारी (ता. २६) गादिया यांच्याविरूद्ध अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला होता. त्यासाठी गादिया यांचे कामकाज असमाधानकारक असल्याचे कारण देण्यात आले होते. याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी आज नगरपरिषदेच्या रसिकलाल धारिवाल सभागृहात, नगराध्यक्षा ऐश्वर्या पाचर्णे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत अविश्वास ठराव चर्चेला घेण्यात आला.उपनगराध्यक्ष गादिया यांच्यासह रवींद्र ढोबळे, अमोल चव्हाण, डॉ. सुनिता पोटे, चारूशीला कोळपकर व स्वप्नाली जामदार हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नगरसेवकही या सभेसाठी उपस्थित होते. अविश्वास ठरावावर चर्चा सुरू होताच गादिया यांनी आरोप फेटाळून लावले. अविश्वास ठराव दाखल करताना केलेले आरोप मला मान्य नसल्याने मी सभात्याग करीत असल्याचे सांगत ते बाहेर पडले. त्यांच्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे इतर पाच नगरसेवकही बाहेर पडले..दरम्यान, त्यानंतर अविश्वास ठरावावर हात वर करून मतदान घेण्यात आले. त्यात एका अपक्षासह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आठ व भाजपच्या ११ अशा वीस नगरसेवकांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मत नोंदविले. उपनगराध्यक्ष गादिया यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव वीस मतांनी मंजूर झाल्याचे नगराध्यक्षा पाचर्णे यांनी जाहिर केले व त्यांना पदावरून हटविण्याची घोषणा केली. सभागृहातून बाहेर पडताना उपस्थित नगरसेवकांनी 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय' चा गजर करीत 'महायुती झिंदाबाद' च्या घोषणा दिल्या..राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व भाजपच्या नगर परिषदेतील आघाडीच्या स्थापनेनंतर दोन्ही बाजूंच्या गटप्रमुखांसह नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत उपनगराध्यक्ष मितेश गादिया यांना पदावरून खाली खेचल्यानंतर आता उपनगराध्यक्षपदी कुणाला संधी मिळते, याबाबत उत्सूकता निर्माण झाली आहे. नगर परिषदेत पाचर्णे युग आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, भाजपचे गटनेते नितीन पाचर्णे यांना उपनगराध्यक्षपदाची संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.