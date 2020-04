निवारा केंद्रांवरील कोरोनाचे संकट दूर, एकाही बाधिताची नोंद नाही

पिंपरी - शहरातील स्थलांतरित मजूर, बेघर आणि निराधार लोकांसाठी महापालिकेने सुरू केलेल्या तात्पुरत्या निवारा केंद्रांत सुदैवाने एकही कोरोनाबाधित रुग्ण सापडला नाही. या केंद्रांत सध्या सुमारे २४१ स्थलांतरित मजूर, बेघरांना आश्रय देण्यात आला आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्यापाठोपाठ देशात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर बाहेरगावच्या विशेषतः परप्रांतीय मजूर, कामगारांनी गावाची वाट धरली होती. मात्र, कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी शहर, जिल्ह्याच्या सीमा बंद करण्यात आल्या. अशा परिस्थितीत या लोकांची उपासमार होऊ नये म्हणून महापालिकेमार्फत, शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी एकूण ११ तात्पुरती निवारा केंद्रे सुरू करण्यात आली. पोलिसांकडून या केंद्रांत स्थलांतरित मजूर, बेघर लोकांना दाखल करण्यात आले. तेथे त्यांच्या जेवण आणि निवासाची सोय करण्यात आली. त्यातील सर्दी,खोकला, तापाची लक्षणे असलेल्या लोकांची वैद्यकीय तपासणी देखील करण्यात आली. सुदैवाने, या लोकांमध्ये कोरोनाचा एकही रूग्ण आढळून आला नाही. सहाय्यक आयुक्त (प्रशासन) मनोज लोणकर म्हणाले, "पालिकेच्या ११ निवारा केंद्रांपैकी केशवनगर प्राथमिक विद्यालय, उर्दू विद्यालय, आकुर्डी, हुतात्मा भगतसिंह विद्यालय, दापोडी, कै. अण्णासाहेब मगर विद्यालय, पिंपळे सौदागर, छत्रपती विद्यालय, भोसरी आणि रात्र निवारा केंद्र, पिंपरी या ठिकाणी स्थलांतरित लोकांना ठेवण्यात आले आहे. उर्वरित केंद्रांवर स्थलांतरित लोक नाहीत. सुरूवातीच्या काही काळात त्यांची एकूण संख्या ३९५ पर्यंत गेली होती. परंतु, त्यातील काही लोकांची घरे शहरात असल्याने त्यांच्याकडून लेखी लिहून घेऊन त्यांना परत त्यांच्या घरी सोडण्यात आले. सध्या, सर्व केंद्रांत एकूण मिळून साधारणतः २४१ लोक आहेत. या केंद्रांतील एकाही व्यक्तीला कोरोनाची लागण झालेली नाही."

Web Title: No corona patient was found at the shelter center