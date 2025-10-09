पुणे

Digital Arrest Scam : ‘डिजिटल अरेस्ट’ ‘पीएमएलए’त नाही, सक्तवसुली संचालनालयाची माहिती

Online Fraud : 'मनी लाँड्रिंग' कायद्यात 'डिजिटल अरेस्ट'ची संकल्पनाच नसून सायबर चोरट्यांकडून होणाऱ्या बनावट 'ईडी' समन्स आणि ऑनलाइन खंडणीपासून सावध राहण्याचे आवाहन सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केले आहे.
नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंगविरोधी कायद्यामध्ये डिजिटल अथवा ऑनलाइन अरेस्ट अशी संकल्पनाच नाही. केंद्रीय तपास संस्था या प्रत्यक्षात जाऊन अटक करतात, अशी माहिती सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) देण्यात आली आहे.

