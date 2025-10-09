Digital Arrest Scam : ‘डिजिटल अरेस्ट’ ‘पीएमएलए’त नाही, सक्तवसुली संचालनालयाची माहिती

नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंगविरोधी कायद्यामध्ये डिजिटल अथवा ऑनलाइन अरेस्ट अशी संकल्पनाच नाही. केंद्रीय तपास संस्था या प्रत्यक्षात जाऊन अटक करतात, अशी माहिती सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) देण्यात आली आहे. .देशभरामध्ये सायबर गुन्हेगारांकडून डिजिटल अरेस्टचे प्रकार वाढले असून या माध्यमातून लोकांकडून खंडणी वसूल केली जात आहे. ऑनलाइन मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून देखील पैसे उकळण्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ‘ईडी’कडून ही माहिती देण्यात आली. परकी चलन व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गतही (फेमा) ‘ईडी’कडून कारवाई करण्यात येते पण हा दिवाणी कायदा असल्याने त्यात आरोपीच्या थेट अटकेची तरतूद नाही. .Pune News : विद्यापीठाच्या हिवाळी सत्र परीक्षेसाठी १४ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार.देशभरातील डिजिटल अरेस्ट आणि फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांचा विचार करता ‘ईडी’कडून काही मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या होत्या. बऱ्याचदा सायबर चोरटे हे केंद्रीय तपास संस्थांच्या समन्सचा आधार घेत लोकांची फसवणूक करतात. लोकांना खरे समन्स आणि तपास संस्थांचे समन्स यांच्यातील फरक ओळखता येत नाही, त्यामुळेच त्यांची फसवणूक होते, असे तपास संस्थेकडून सांगण्यात आले आहे..सायबर चोरट्यांनी ‘ईडी’च्या समन्सची नक्कल करायला सुरुवात केल्याने तपास संस्थाही काळजी घेत आहेत. संगणकीय प्रणालीतून हे समन्स तयार केले जातात त्यावर क्यूआर कोड आणि युनिक पासकोड असतो. संबंधित दस्तावेजाच्या तळाशीच हा तपशील असतो. त्यामुळे फसवणुकीचे प्रकार टळत आहेत..तपास संस्थेकडून जारी करण्यात आलेले समन्स हे https://enforcementdirectorate.gov.in या संस्थेच्या संकेतस्थळावर पडताळून पाहता येतात. संबंधित समन्स बजावण्यात आल्याच्या चोवीस तासांनी त्या समन्सची खातरजमा करता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.