...म्हणून काळेवाडीत बारा तास अंधार

पिंपरी : अधून मधून खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्यामुळे काळेवाडीचे नागरिक त्रस्त असतानाच, रविवारी पुन्हा केबल तुटल्यामुळे अनेक घरांतील बत्ती गुल झाली होती. बारा तासांपेक्षा अधिक वेळ वीज पुरवठा खंडित झाल्यामुळे नागरिकांचे हाल झाले. विशेष म्हणजे बिघाड तत्काळ सापडला नसल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात येते. काळेवाडीतील परिसरातील रविवारी रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास महावितरणची केबल तुटल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला होता. सोमवारी सकाळपर्यंत विद्युत पुरवठा पूर्ववत न झाल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. सकाळी अकरा वाजले तरी वीज पुरवठा सुरळीत न झाल्याने स्थानिकांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी फोनद्वारे कळविले. तोपर्यंत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी याबद्दल माहितीच नसल्याने नागरिकांनी सांगितले. काळेवाडीप्रमाणे रहाटणी, थेरगाव परिसरात काही भागातील वीजपुरवठा खंडित झाला होता, बिघाड दुरुस्तीचे काम हाती घेऊन पुन्हा काही भागाचा वीजपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी दोन तासांचा अवधी लागला. रात्री अकरा वाजता वीज पुरवठा खंडित झाला, सकाळ उजाडली तरी वीजपुरवठा सुरळीत झाला नसल्याने पूर्ण रात्र अंधारात जागवावी लागल्याची तक्रार नागरिकांनी 'सकाळ' कडे केली. त्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. विजेवर अवलंबून असणाऱ्या अनेक व्यवसायाला त्याचा फटका बसला. वीज नसल्याने पाण्याची मोटार बंद असल्याने वरच्या मजल्यावर पाणी आलेच नाही. अनेक सोसायटीमधील पाणी पुरवठा खंडित झाला. त्यामुळे अनेक नोकरदार महिलांना सकाळ सकाळ अडचणींचा सामना करावा लागला. पहिलाच पाणी टंचाई सहन करावी लागत आहे, त्यात अधिकच भर पडल्याची प्रतिक्रिया महिलांनी व्यक्त केल्या. या वीजबिघाडामुळे सुमारे दीड हजार वीज ग्राहकांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. "खोदकामामुळे काळेवाडी परिसरात केबल तुटल्यामुळे रविवार रात्रीपासून वीज पुरवठा खंडित झाला आहे. फॉल्ट सापडल्यावर तत्काळ दुरुस्ती करण्यात आली. ''

- शिवाजी वायफळकर, कार्यकारी अभियंता, महावितरण

