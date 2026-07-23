Birth Certificate Name Change Ban : जन्म-मृत्यू दाखल्यातील पूर्ण नावबदलाला मज्जाव; फक्त मात्रा, स्पेलिंग दुरुस्तीला परवानगी

पुणे : जन्म किंवा मृत्यू दाखल्यात पूर्णपणे नाव बदलता येणार नाही. त्यात केवळ काना, वेलांटी, मात्रा, तसेच स्पेलिंग दुरूस्ती करता येणे शक्य आहे. नाव बदलायचे असेल तर जुने नाव कायम ठेवून ऊर्फ लिहून दुसरे नाव टाकता येईल. नावात बदल करण्याचे काम हे केंद्र शासनाच्या सीआरएस प्रणालीतून होत असून, महापालिकेला यात अधिकार नाहीत, असा खुलासा स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी केला आहे. .गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीमध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या आधारे पुणे महापालिकेत जन्म व मृत्यू दाखल्यात बदल करणे शक्य आहे. या पद्धतीनुसार काम करावे असे आदेश देण्यात आले होते. पण हे आदेश स्थायी समितीने दिल्यानंतर प्रशासन स्तरावर गोंधळ निर्माण झाला होता. क्षेत्रीय कार्यालय व जन्म मृत्यू कार्यालयात नागरिक व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे आज स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा यावर चर्चा झाली..स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले म्हणाले, ‘‘शहरातील रुग्णालयांकडून प्राप्त होणाऱ्या सर्व नवीन जन्म व मृत्यू घटनांची नियमानुसार नोंद केली जात आहे. नागरिकांना त्वरित दाखले दिले जात आहेत. जन्म मृत्यू नोंदणी व दाखले मिळण्यास अडचणी येत असल्याच्या चर्चांमध्ये नाही. २०१९ पूर्वीच्या जन्म व मृत्यू नोंदींबाबत भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार जुन्या नोंदणी प्रणालीतील माहिती नवीन 'सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम' (सीआरएस) मध्ये स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी नागरिकांनी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयात कागदपत्रांसह अर्ज करावा. जिल्हा निबंधक तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाची मान्यता मिळाल्यानंतर जुन्या नोंदी नव्या प्रणालीत समाविष्ट करून नवीन दाखला उपलब्ध केला जाईल..‘‘जन्म व मृत्यू दाखल्यात नावातील स्पेलिंग दुरुस्त केले जाऊ शकते. नावात बदल केला तर ऊर्फ लिहून नवीन नाव समाविष्ट केले जाईल. पूर्ण नाव महापालिकेच्या स्तरावर बदलता येणार नाही. पूर्ण नावात बदल करायचा असल्यास सीआरएसकडे पाठवावे लागणार आहे.- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.