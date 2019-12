नाटकांची मैफील पुन्हा रंगवावी वाटते - वंदना गुप्ते

पुणे - वंदना गुप्ते म्हणजे अभिनय क्षेत्रातलं मोठं नाव. सिनेमा, सीरियल यांबरोबरच नाटकांमधून भेटणारं. हेच नाव पुन्हा रंगभूमीवर अवतरणार आहे. तेही दहा वर्षांच्या खंडानंतर. ‘‘सीरियलमध्ये मन रमत नाही. नाटकाची मैफील पुन्हा रंगवावी वाटते. रसिकांची उत्स्फूर्त दाद पुन्हा मिळवावी वाटते आहे. म्हणून पुन्हा नाटक करीत आहे,’’ अशी त्यांची भावना आहे. चंद्रकांत कुलकर्णी दिग्दर्शित ‘हरवलेल्या पत्त्यांचा बंगला’ या नाटकाद्वारे त्या पुन्हा रंगभूमीला अभिनयानं सजविण्यासाठी येत आहेत. तसेच, त्यांच्या अभिनयाच्या कारकिर्दीला पन्नास वर्षं पूर्ण होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ‘सकाळ’शी त्यांनी संवाद साधला. त्या सांगतात की, गेली दहा वर्षं मी नाटकापासून दूर होते. सिनेमा, मालिकांमध्ये व्यग्र होते. या काळात नाटकाच्या अनेक स्क्रिप्ट वाचल्या. त्यातील एकही आवडली नाही. पण, एका स्पर्धेत पहिला क्रमांक मिळवलेलं हे नाटक समोर आलं आणि ते भावलं. तीन पिढ्यांच्या नात्यांवर भाष्य करणारं नर्मविनोदी नाटक आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप नाटकाच्या लेखिका स्वरा मोकाशी यांचं हे पहिलंच नाटक आहे. त्या म्हणाल्या, ‘‘काळानुसार बदलत गेलेल्या नात्यांविषयी हे नाटक बोलतं. बदलत्या काळात आपण केवळ रक्ताची नव्हे; तर इतरही नाती जोडत असतो. रक्ताची नाती नाहीत म्हणून ती खोटी नसतात. तसेच, मुलं परदेशी आहेत म्हणून त्यांची वाट पाहत राहणं हा एकच मार्ग आई-वडिलांकडं नसतो. आपली ‘स्पेस’ घेऊन, नाती जोडून आनंदानं जगणंही त्यांना शक्‍य आहे. भोवताली अनेक घडमोडी पाहतो, त्या मनात साठून राहतात. त्यातूनच हे नाटक लिहिलं आहे.’’ साधं, सरळ आणि सहज अशी ही कलाकृती आहे. त्यात वंदना गुप्ते अनेक वर्षांनी रंगमंचावर येत आहेत. प्रतीक्षा लोणकर यादेखील वेगळ्या भूमिकेत पाहायला मिळणार आहेत. आशय म्हणूनदेखील नाटक चांगलं आहे. तीन पिढ्यांतील महिलांवर बोलणारं हे नाटक सर्वांना आवडेल.

- चंद्रकांत कुलकर्णी, दिग्दर्शक

Web Title: no mood in the serial says Vandana Gupte