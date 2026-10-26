Pune Water Issue : पुण्यातील पाणीकपात वाढविण्याची गरज नाही; सजग नागरिक मंचाची मागणी

पुणे - खडकवासला धरणसाखळीत २५.६६ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पुण्यात सध्या १३ टक्के पाणीकपात सुरू असून, त्या माध्यमातून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत कायम ठेवता येईल. त्यामुळे पाणीकपात २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची आवश्यकता नाही, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे दिले आहे..पुण्याच्या पाणीकपातीबाबत २८ ऑक्टोबरला जलसंपदा विभाग आणि सर्व राजकीय पक्षांची बैठक होणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी २० टक्के पाणीकपातीची सूचना केली आहे. या पार्श्वभूमीवर वेलणकर यांनी पाण्याचे उपलब्ध प्रमाण आणि शहराची गरज यांची आकडेवारी मांडली आहे.पाणीकपात नसल्यास पुण्याला ऑक्टोबर २०२६ ते ऑगस्ट २०२७ या कालावधीत १७.४० टीएमसी पाणी लागेल..मात्र, दर गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद ठेवल्यास सुमारे २.४ टीएमसी पाण्याची बचत होऊन शहराची गरज १५ टीएमसीपर्यंत मर्यादित राहील. पुण्यासाठी पाणी राखीव ठेवल्यानंतरही सिंचन आणि दौंड-इंदापूरमधील पिण्याच्या पाण्याच्या तलावांसाठी पुरेसा साठा उपलब्ध राहील, असे त्यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने वृत्त दिले होते..दरम्यान, समान पाणीपुरवठा योजनेवर पाच वर्षांत दोन हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पाणीगळती किती कमी झाली आणि समान पाणीपुरवठ्याचे उद्दिष्ट कितपत साध्य झाले, याची माहिती देणारी श्वेतपत्रिका महापालिकेने प्रसिद्ध करावी, अशी मागणीही वेलणकर यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.