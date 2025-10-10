पुणे

Ajit Pawar : नीलेश घायवळ प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होऊ देणार नाही

नीलेश घायवळ प्रकरणात कायदा हातात घेणाऱ्यांचा गट, पक्ष न बघता त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिस आयुक्तांना पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - 'गुंड निलेश घायवळ यास कोणी पासपोर्ट दिला, कोणी शिफारस केली, याची सविस्तर माहिती घेतली जाईल. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शस्त्र परवान्यासाठी पोलिस आयुक्तांकडे शिफारस केली असेल, मात्र पोलिस आयुक्‍तांनी त्यास परवाना दिलेला नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल.

