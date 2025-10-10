Ajit Pawar : नीलेश घायवळ प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होऊ देणार नाही

पुणे - 'गुंड निलेश घायवळ यास कोणी पासपोर्ट दिला, कोणी शिफारस केली, याची सविस्तर माहिती घेतली जाईल. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शस्त्र परवान्यासाठी पोलिस आयुक्तांकडे शिफारस केली असेल, मात्र पोलिस आयुक्तांनी त्यास परवाना दिलेला नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल..कायदा हातात घेणाऱ्यांचा गट, पक्ष न बघता त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिस आयुक्तांना दिल्या आहेत. या प्रकरणात कोणाचाही राजकीय हस्तक्षेप होऊ देणार नाही.' असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.खडकवासला विधानसभा मतदारसंघामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातर्फे शुक्रवारी सकाळी परिवार मिलन कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी पवार यांनी मतदारसंघातील नागरिकांशी थेट संवाद साधून त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले. त्यानंतर पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. पवार म्हणाले, " राजकीय व्यक्तींसमवेत अनेकजण मोबाइलद्वारे फोटो, व्हिडिओ काढतात..त्यावरून त्यांचे संबंधित लोकांशी संबंध असतील, असतीलच असे नाही. मात्र या प्रकरणाच्या चौकशीत फोनवरील संभाषण, अन्य पुरावे निदर्शनास आले, तर त्यावर कारवाई व्हायलाच पाहीजे. तशा सूचना पोलिस आयुक्तांना दिल्या आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन कारवाई केली जाईल. माझ्या पक्षात चुकीच्या व्यक्तीचा प्रवेश झाल्यानंतर मी त्यास तत्काळ काढून टाकले.'.पुरबाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत पवार म्हणाले, 'शेतीबरोबरच रस्ते, पुलांचेही नुकसान झाले आहे. त्यानुसार, पुरबाधित शेतकऱ्यांसंदर्भातील माहिती गोळा करण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांमार्फत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमवेत पूरस्थितीबाबत चर्चा झाली आहे..त्यांनी प्रस्ताव पाठविल्यास योग्य सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार, प्रस्ताव तयार करुन पाठविला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना डिबीटीद्वारे पैसे मिळतील.'.पवार म्हणाले,- मुंबई विमानतळावरील ताण कमी करण्यासाठीच नवी मुंबई विमानतळ बांधले- वाढवण बंदराच्या ठिकाणीही विमानतळासाठी प्रयत्न सुरू आहेत- लाडकी बहीण योजनेसाठी केवायसी करावीच लागेल- आमदार बापू पठारे प्रकरणासंबंधी चूक असेल, त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.