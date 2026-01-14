Murlidhar Mohol : निवडणुकीनंतर कोणत्याही पक्षाबरोबर जाणार नाही

पुणे - पुणे महापालिकेची निवडणूक आरोप- प्रत्यारोपांवर जाणार नाही, असे वाटले होते. पण त्यांनी आरोप केल्याने ते सुरु झाले. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मी नुराकुस्ती खेळत नाही. मी इतरांसारखा आक्रमक बोललो नसलो तरी शांततेत क्रांती करतो. निवडणुकीनंतर अन्य कोणत्याही पक्षासोबत जाणार नाही, अशा शब्दात विरोधकांना केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रत्युत्तर दिले. .महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराची सांगता करण्यासाठी मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषद घेतली. प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे, शहर सरचिटणीस रवींद्र साळेगावकर यावेळी उपस्थित होते. अजित पवार यांनीच माझ्यावर गुंड नीलेश घायवळला परदेशात जाण्यासाठी मदत केल्याचा आरोप केला. त्यांना चर्चेचे निमंत्रण दिले..जर आरोप सिद्ध झाला तर राजकारणातून निवृत्त होईन, अन्यथा अजित पवारांनी राजकारण सोडावे, असे आव्हान दिले होते. ते चर्चेला आले नाहीत. पवार यांनी सचिन खरात यांच्या ‘रिपाइं’शी युती करून, आठ जागा दिल्या. त्यापैकी चार जागांवर पवारांनी गुन्हेगारांना उमेदवारी दिल्याने खरात यांनी हे आमचे उमेदवार नाहीत, असे जाहीर केले आहे. त्यावर अजित पवारांनी बोलावे..भाजपला १२० ते १२५ जागा मिळतील आणि बहुमतासह भाजपचाच महापौर होईल. भाजपने संपूर्ण प्रचार काळात विकासकेंद्रित मुद्यांवर भर दिला. पुणेकरांच्या अपेक्षांनुसार भाजप स्वतंत्रपणे काम करेल, असे मोहोळ यांनी सांगितले..पुण्यात देवेंद्र फडणवीस, रामदास आठवले, रवींद्र चव्हाण, चंद्रशेखर बावनकुळे, पंकजा मुंडे, चंद्रकांत पाटील, माधुरी मिसाळ यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी प्रचारात सहभाग घेतला. मी स्वतः २७ प्रभागांत रॅली काढल्या. एका दिवसात सुमारे तीन लाख घरांपर्यंत संपर्क साधण्यात आला, असे मोहोळ यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.