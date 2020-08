'स्कूल बंद, फी बंद; पालकांनी सोशल मीडियावर छेडले आंदोलन

पुणे :सर्वत्र सध्या शाळा बंद असून, ऑनलाइन शिक्षण सुरु आहे. मात्र तरीही शाळा वर्षभराचे शुल्क आकारत असून शुल्कासाठी पालकांकडे तगादा लावला जात आहे. हे चित्र केवळ पुणे, मुंबई किंवा राज्यापुरते मर्यादित नव्हे, तर संपूर्ण देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी ही परिस्थिती असल्याचे दिसून येते. प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून देखील कोणतीही पावले उचलली जात नाही. अखेर पालकांनी सोशल मीडियावर पूर्ण शुल्क घेण्याविरोधात चळवळ सुरू केली आहे. 'स्कूल बंद फि बंद' हा हॅशटॅग वापरून पालकांनी ट्विटरवर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडले आहे.

All the private schools have made huge profits in past years , it wont make much of difference in their coffers if they shed some for 2020-21 session. #स्कूल_बंद_फीस_बंद @DeependerSHooda @Dchautala @rssurjewala @jayantrld Thank you for your support for the cause. pic.twitter.com/VQk9kIAhev

— Sandeep Arya (@Arya_Sheoran) August 16, 2020