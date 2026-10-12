Dilip Walse Patil : भीमाशंकरच्या आर्थिक स्थितीशी राज्यातील कोणताच कारखाना तुलना करू शकत नाही

पारगाव - भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याने देश पातळीवरील १३ तसेच राज्य पातळीवरील १७ असे एकूण ३० पारितोषिके मिळवून देशातील सर्वोत्कृष्ठ सहकारी साखर कारखान्याचा आठ वेळा पुरस्कार मिळवणारा राज्यातील एकमेव कारखाना आहे. भीमाशंकरच्या आर्थिक स्थितीशी राज्यातील कोणताच कारखाना तुलना करू शकत नाही हे कर्तुत्व आहे. विचारपूर्वक पावले टाकल्याने कारखाना चांगला चालवतो. हा विश्वास शेतकऱ्यांच्या मध्ये आपण निर्माण करू शकलो. त्याच बळावर चालु गळीत हंगामात एकूण १० लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्टे ठेवले असल्याची माहिती कारखान्याचे संस्थापक संचालक व माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली..पारगाव, ता. आंबेगाव येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या २७ व्या गळीत हंगामाचा बॉयलर अग्नी प्रदिपन व गव्हाण पुजन आज सोमवारी श्री. वळसे पाटील यांच्या हस्ते झाला यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील, माजी आमदार पोपटराव गावडे, काकासाहेब पलांडे, प्रतापराव वळसे पाटील, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, योगी कृष्णनाथजी महाराज, बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात , लाला बँकेचे अध्यक्ष युवराज बाणखेले, पंचायत समितीच्या उपसभापती ज्योती पारधी, सदस्या अंकिता वाळुंज, सुषमा शिंदे, शिवाजीराव ढोबळे, सतीश रोडे पाटील, भगवान वाघ, वैभव उंडे, अजित आवटे, कारखान्याचे सर्व संचालक, कार्यकारी संचालक चंद्रकांत ढगे, सचिव रामनाथ हिंगे व आंबेगाव, जुन्नर व शिरूर तालुक्यातील वारकरी संप्रदायातील किर्तनकार व प्रवचनकार उपस्थित होते..श्री वळसे पाटील पुढे म्हणाले, देशात साखरेचा साठ कमी असल्याने भाव वाढत आहे त्यामुळे १५ ऑक्टोबरला साखर कारखाने सुरु करण्याचा आदेश शासनाने काढला आहे कारखाने लवकर सुरु झाल्याने ऊसाच्या वजनात तसेच साखर उताऱ्यात घट होणार आहे. त्याचा तोटा शेतकऱ्यांना व कारखान्याला होणार आहे. एलनिनो चा प्रभाव फेब्रुवारीपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे त्यामुळे हे वर्ष आव्हानात्मक असणार आहे..पुढील सप्टेंबर पर्यंत पाऊस पडेल कि नाही याबद्दल शंका आहे यामुळे दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी खूप जपून पावले टाकली पाहिजे. दररोज १० हजार टन ऊस गाळपाला आला पाहिजे असे नियोजन कारखाना प्रशासनाने केले पाहिजे दुष्काळ तीव्र झाला तर नियोजन बिघडू शकते. शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेतीकडे वळून एआय तंत्रज्ञान वापरले पाहिजे त्यातुन खताचा वापर ४० ते ५० टक्के कमी होईल पाणी ३० टक्के वाचेल जमिनीची सुपीकता वाढेल ऊसाचे एकरी ५० टनाचे उत्पादन १०० टन होणार आहे..कारखाना टिकवायचा असेल तर आधुनिक पद्धतीचा स्वीकार करावा लागेल. मागील गाळप हंगामात ३२७३ एफआरपी प्रमाणे दिले आहे एकूण दर ३५०० रुपये दिला एफआरपी व भागविकास निधी ५० रुपये कपात वजा जाता उर्वरित १७७ रुपये टनाप्रमाणे दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. कारखाना कामगारांनाही २० टक्के दिवाळी बोनस दिला जाणार आहे.कारखाना जास्त चालवायचा असेल तर बाहेरून जास्त ऊस आणावा लागेल त्यामुळे तालुक्यातील ऊस मागे ठेवावा लागेल त्यामुळे ऑक्टोबर ते डिसेंबर पर्यंत गाळपाला येणाऱ्या ऊसाला एफआरपी ३२७३ प्रमाणे नियमित दर मिळेल जानेवारीत गाळपाला येणाऱ्या ऊसाला ३२७३ रुपये अधिक १०० रुपये, फेब्रुवारीत ३२७३ रुपये अधिक २०० रुपये व मार्च मध्ये ३२७३ रुपये अधिक ३०० रुपये अशा प्रकारे प्रती मेट्रिक टनाला दिले जातील असे श्री. वळसे पाटील यांनी सांगितले..प्रास्ताविक करताना अध्यक्ष श्री. बेंडे म्हणाले कारखान्याने मागील वर्षी १०८ दिवस कारखाना चालून १२५ टक्के कार्यक्षमतेने एकूण आठ लाख ८३ हजार मेट्रिक टनाचे गाळप करुन सरासरी ११.८९ टक्के साखर उताऱ्याने नऊ लाख २७ हजार १९७ क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३५०० रुपये बाजारभाव दिला आहे.तर खोडवा ऊसाला प्रती टन १०० रुपये अनुदान दिले आहे.माजी आमदार पोपटराव गावडे, काकासाहेब पलांडे , आदिनाथ महाराज जुन्नरकर, नवनाथ महाराज माशेरे, संतदास महाराज मनसुख, अश्विनीताई महाराज टाव्हरे यांनी मनोगत व्यक्त केले. सुत्रसंचालन निलेश पडवळ यांनी केले तर आभार उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील यांनी मानले.दुष्काळी परिस्थितीमुळे कृषी तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली पिक नियोजन करावे लागेल लवकरच भीमाशंकर शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करणार..देशातील सर्वोत्कृष्ठ सहकारी साखर कारखान्याचा आठ वेळा पुरस्कार मिळवणारा भीमाशंकर राज्यातील एकमेव कारखाना आहे तरीही काही विघ्नसंतोषी लोक ओठावर एक पोटात एक ठेऊन कारखान्याची बदनामी करत आहे. शेतकरी संघटना व मिरवणारे लोक शेतकऱ्यांची बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका श्री. वळसे पाटील यांनी कोणाचे नाव न घेता केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.