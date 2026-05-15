दर गुरुवारी ‘नो व्हेईकल डे’

पिंपरी, ता. १५ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काटकसरीचे आवाहन केले आहे. त्याला प्रतिसाद देत दर गुरुवारी वाहन विरहित दिवस (नो व्हेईकल डे) पाळण्यात येणार आहे, असे महापौर रवी लांडगे यांनी सर्वसाधारण सभेत जाहीर केले.
महापालिकेत येण्या-जाण्यासह अन्य कामांसाठी प्रवास करावा लागतो. त्यासाठी अधिकारी, पदाधिकारी महापालिकेचे किंवा स्वत:चे वाहन वापरतात. काही वाहने महापालिकेने भाडेतत्त्वावर घेतली आहेत. अशा वाहनांऐवजी पीएमपी, मेट्रो अशा सार्वजनिक प्रवासी साधनांचा वापर ‘नो व्हेईकल डे’च्या दिवशी अर्थात दर गुरुवारी केला जाणार आहे. अन्य दिवशीही पेट्रोल किंवा डिझेल ऐवजी ई-व्हेईकल वापरावेत, असे आवाहनही महापौर लांडगे यांनी केले.
अर्थसंकल्पीय सभावृत्तांत मंजूर
पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प पाच हजार ६५५ कोटी रुपयांचा आहे. राज्य व केंद्र सरकारचे अनुदान मिळून नऊ हजार ३२२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आहे. मार्च २०२७ अखेर सुमारे पाच कोटी रुपये शिल्लक राहतील, असा अंदाज आहे. त्यासाठीच्या उपसूचनांसह आणि आवश्यक दुरुस्तीसह अर्थसंकल्पीय सभा वृत्तांत कायम करण्यात येत असल्याचे महापौर रवी लांडगे यांनी शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट केले.
खेळाडूंचा सन्मान करा
सोलापूर येथे झालेल्या महिला महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत प्रगती गायकवाड हिने सुवर्णपदक प्राप्त केले आहे. तिला दोन लाख ९९ हजार रुपये अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव बाबासाहेब त्रिभुवन व मनीषा चिंचवडे यांनी महापालिका सर्वसाधारण सभेत ठेवला होता. तसेच, दिव्यांग क्रिकेट संघात निवड झालेला साजिद तांबोळीसह श्रेया तरस या खेळाडूंनाही अर्थसाहाय्य देण्याची मागणी ऐश्वर्या तरस यांनी केली. या बाबतच्या क्रीडा धोरणावरील चर्चेत रेश्मा कातळे, राहुल कलाटे, शैलजा मोरे आदींनी सहभाग घेतला.
