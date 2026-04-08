Lata Deenanath Mangeshkar Award : कैलास सत्यार्थी यांना लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार; रविना टंडन, शमा भाटे, अच्युत गोडबोले, महेश काळे, सुबोध भावेंचाही होणार सन्मान

पुणे - मा. दीनानाथ मंगेशकर स्मृती प्रतिष्ठानतर्फे देण्यात येणारा पाचवा 'लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार' यंदा नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते सामाजिक कार्यकर्ते कैलास सत्यार्थी यांना जाहीर झाला आहे. .अभिनेत्री रविना टंडन, ज्येष्ठ नृत्यांगना विदुषी शमा भाटे, ज्येष्ठ साहित्यिक अच्युत गोडबोले, गायक महेश काळे, अभिनेते सुबोध भावे यांनाही विविध पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ संगीतकार पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांनी मंगळवारी पुरस्कारांची घोषणा केली. दीनानाथ मंगेशकर यांच्या ८४व्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात या पुरस्कारांचे वितरण केले जाणार आहे..अनेक वर्षांनंतर हा पुरस्कार वितरण सोहळा पुण्यात २४ एप्रिलला सायंकाळी ५ वाजता स्वारगेटच्या गणेश कला क्रीडा मंच येथे होणार आहे. पुरस्कार वितरण सोहळा व 'मी लता दीनानाथ' ही सांगीतिक मैफील, असे या कार्यक्रमाचे स्वरूप असेल. दीनानाथ मंगेशकर स्मृती प्रतिष्ठान आणि हृदयेश आर्ट्स यांच्यातर्फे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून 'सकाळ माध्यम समूहा'चे विशेष सहकार्य आहे..मंगेशकर प्रतिष्ठानतर्फे दरवर्षी संगीत, नाटक, कला, सामाजिक संस्था अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना 'मा. दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कारा'ने सन्मानित केले जाते. त्याअंतर्गत यंदा प्रदीर्घ चित्रपट सेवेसाठी अभिनेत्री रवीना टंडन, प्रदीर्घ नृत्यसेवेसाठी ज्येष्ठ नृत्यांगना विदुषी शमा भाटे, प्रदीर्घ नाट्य-चित्रपट सेवेसाठी अभिनेते सुबोध भावे, प्रदीर्घ संगीत सेवेसाठी गायक महेश काळे आणि प्रदीर्घ पत्रकारिता सेवेसाठी ज्येष्ठ पत्रकार सुशील कुलकर्णी यांना पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे. प्रदीर्घ साहित्यसेवेसाठीचा 'वाग्विलासिनी पुरस्कार' ज्येष्ठ साहित्यिक अच्युत गोडबोले यांना जाहीर झाला आहे..तसेच, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक डॉ. धनंजय केळकर यांना विशेष पुरस्कार आणि अभिनेत्री प्राजक्ता माळी यांना चित्रपट सेवा पुरस्काराने गौरविले जाणार आहे. उत्कृष्ट नाट्यनिर्मितीसाठी दिला जाणारा मोहन वाघ पुरस्कार यंदा 'जिगीषा-अष्टविनायक' संस्थेची निर्मिती असलेल्या 'भूमिका' या नाटकाला जाहीर झाला आहे. या नाटकाचे लेखन क्षितिज पटवर्धन यांनी केले असून समाजसेवेसाठीच्या आनंदमयी पुरस्काराने वसुंधरा संजीवनी मंडळाला सन्मानित केले जाणार आहे.