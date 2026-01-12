Pune Municipal Election : प्रचारातील भोंग्यांमुळे कानाला दडे! नागरिकांसह ज्येष्ठांना त्रास; विद्यार्थीही वैतागले

पुणे - पुणे शहराला ‘विद्येचे माहेरघर’ म्हणून जगभरात ओळखले जाते. त्याच पुण्यात आज निवडणुकीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा बळी दिला जात आहे. प्रचारासाठी ऑटो-रिक्षांवर लावलेले कर्कश भोंगे आणि गल्लोगल्ली सुरू असलेला घोषणांचा मारा, यामुळे शहरातील अभ्यासिकेत बसून भविष्याची स्वप्ने रंगविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एकाग्रता भंग होत असल्याने विद्यार्थ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..पुणे हे स्पर्धा परीक्षेचे मुख्य केंद्र असल्याने एमपीएससी, यूपीएससी, बँकिंग आणि इतर परीक्षांच्या तयारीसाठी राज्यभरातून हजारो विद्यार्थी येथे येतात. विशेषतः सदाशिव पेठ, नवी पेठ यांसारख्या मध्यवर्ती भागांत अभ्यासिकांची मोठी संख्या आहे. सध्या परीक्षांचा कालावधी असल्याने तासन्तास एकाग्रतेने अभ्यास करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे..अशातच, अनेक उमेदवार आपली प्रचार वाहने अभ्यासिकांच्या किंवा महाविद्यालयांच्या समोर थांबवून मोठ्या आवाजात घोषणा आणि गाणी लावत आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात निवडणूक आयोग, महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करून कारवाई करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.याविषयी काही विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर ते म्हणाले की, ‘दिवसभर शांततेत अभ्यास करण्यासाठी आम्ही अभ्यासिकेत बसतो. मात्र अचानक बाहेरून भोंग्यांचा प्रचंड आवाज सुरू झाला की अभ्यास करणे अशक्य होते..काही वेळा तासन्तास चालणाऱ्या प्रचारामुळे डोकेदुखी, चिडचिड आणि मानसिक ताण वाढतो. शैक्षणिक परिसर, रुग्णालये आणि वाचनालये ‘सायलेंट झोन’ म्हणून घोषित असतानाही तेथे मोठ्या आवाजात प्रचार सुरू आहे. त्यामुळे नियम मोडणाऱ्या प्रचाराच्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करावी. तसेच भोंग्यांचा वापर मर्यादित करावा आणि शैक्षणिक परिसरांभोवती बंदी करावी.’’.घरची परिस्थिती बेताची असतानाही आई-वडील पोटाला चिमटा काढून आमच्या क्लासेसचे शुल्क, पुस्तके आणि राहण्याचा खर्च सोसतात. आमच्यासाठी परीक्षेचा एक-एक दिवस आणि अभ्यासाचा एक-एक क्षण मोलाचा आहे. लोकशाहीत निवडणूक आणि प्रचार नक्कीच महत्त्वाचा आहे, पण त्याचा अर्थ असा नाही की उमेदवारांनी आमच्या भविष्याचा बळी द्यावा. या कर्कश गोंगाटामुळे आमचा अभ्यास झाला नाही, तर त्याची किंमत उमेदवारांना नाही तर आम्हाला आणि कुटुंबाला मोजावी लागेल.- एक विद्यार्थी.निवडणूक आचारसंहिता आणि ध्वनिप्रदूषणाचे नियम हे फक्त कागदावरच मर्यादित आहेत का, असा प्रश्न पडतोय. रुग्णालय आणि शैक्षणिक परिसरांचे भान न ठेवता जर लोकप्रतिनिधी असा त्रास देणार असतील, तर त्यांनी आमच्या मताची अपेक्षा तरी कशी ठेवावी? प्रशासनाने केवळ मूकदर्शक न बनता, अशा वाहनांवर त्वरित जप्तीची कारवाई करावी. विद्यार्थ्यांच्या एकाग्रतेचा भंग करणे म्हणजे त्यांच्या स्वप्नांचा गळा घोटण्यासारखेच आहे.- एक विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.