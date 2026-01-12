पुणे

Pune Municipal Election : प्रचारातील भोंग्यांमुळे कानाला दडे! नागरिकांसह ज्येष्ठांना त्रास; विद्यार्थीही वैतागले

पुणे शहराला ‘विद्येचे माहेरघर’ म्हणून जगभरात ओळखले जाते. त्याच पुण्यात आज निवडणुकीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा बळी दिला जात आहे.
पुणे - पुणे शहराला ‘विद्येचे माहेरघर’ म्हणून जगभरात ओळखले जाते. त्याच पुण्यात आज निवडणुकीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा बळी दिला जात आहे. प्रचारासाठी ऑटो-रिक्षांवर लावलेले कर्कश भोंगे आणि गल्लोगल्ली सुरू असलेला घोषणांचा मारा, यामुळे शहरातील अभ्यासिकेत बसून भविष्याची स्वप्ने रंगविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एकाग्रता भंग होत असल्याने विद्यार्थ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

