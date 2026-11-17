वडगाव शेरी - खराडी बाह्यवळण चौकात पाणी गळतीमुळे पडलेल्या खड्ड्यांबद्दल 'दैनिक सकाळ'ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. पाण्याच्या गळतीचा स्त्रोत शोधण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर एक धक्कादायक प्रकार समोर आला. शेजारील बांधकाम प्रकल्पांच्या तळघरातील पाणी रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन गुपचूप महामार्गावर सोडले जात असल्याचे उघड झाले..पाणी गळती विषयी नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय, येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय, सांडपाणी विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, पथ विभाग आणि बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांना आज सकाळी पुणे महानगरपालिका प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी विचारणा केली.त्यानंतर वरील सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांनी एकमेकांसोबत संवाद साधला आणि प्रत्येक विभागाने आपला आपला कर्मचारी बाह्य वळण चौकात गळतीचे कारण शोधण्यासाठी पाठवला..प्रशासनाने जागेवर तपासणी केल्यावर असे लक्षात आले की, शेजारील सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पाच्या तळघरातील पाणी रोज रात्री रस्त्यावर सोडण्यात येते. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर बांधकाम व्यावसायिकाने महापालिकेच्या चेंबर सारखे डमी चेंबर बांधून त्यात पाणी सोडले होते. मात्र पुढे सांडपाणी वाहिनी किंवा पावसाळी वाहिनी बंद असल्यामुळे हे पाणी चेंबर मधून रस्त्यावर वाहत होते..याविषयी कनिष्ठ अभियंता फारुख पटेल म्हणाले, महामार्गावर पाणी न सोडण्याविषयी सदर बांधकाम व्यवसायिकाला सक्त ताकीद दिली आहे. त्याने बांधलेले डमी चेंबर काँक्रीट टाकून बंद करण्यात येणार आहे.येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या उपअभियंता गौरी गवते म्हणाल्या, पथविभागाशी समन्वय साधला आहे. दोन दिवसात येतील खड्डे बुजवून डांबरीकरण करण्यात येईल. रस्त्यावर पाणी सोडल्याबद्दल बांधकाम प्रकल्पावर दंडात्मक कारवाई करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.