Dilip Walse Patil : मंत्रिमंडळात नसलो तरी पक्षाच्या कोअर कमिटीत आहे; विकासकामांसाठी निधीचा स्रोत कायम

मंचर - 'मंत्रिमंडळात नसलो तरी मी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) च्या कोअर कमिटीत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ यांच्यासह पक्षाची धोरणनिश्चिती करणाऱ्या या समितीत माझा समावेश आहे. त्यामुळे कोणत्याही विकासकामाला अडथळा येत नाही. निधीचा स्रोत कायम आहे,' असे माजी सहकार मंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील सांगितले..मंचर येथे शनिवारी झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात वळसे पाटील बोलत होते. यावेळी म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी आमदार पोपटराव गावडे, देवेंद्र शहा, बाळासाहेब बेडे, विष्णू हिंगे, विवेक वळसे पाटील, पूर्वा वळसे पाटील, ऍड. प्रदीप वळसे पाटील, अरुण गिरे, निलेश थोरात, वैभव उंडे यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.वळसे पाटील म्हणाले, 'भीमाशंकर परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी २२७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. हा निधी मंदिर, पर्यटन सुविधा, रस्ते, आणि पायाभूत सोयीसाठी वापरला जाणार आहे. भीमाशंकर रस्त्यावर खड्डे पडले म्हणून काहींनी आंदोलन केले, परंतु हा रस्ता केंद्र सरकारचा आहे. तरीदेखील आम्हीच त्याची दुरुस्ती करण्याचे काम हाती घेतले आहे. खासदारांना प्रश्न विचारला जात नाही, पण आम्ही कामातून उत्तर देतो.'.वीज बिलांबाबत दिलासा'साडेसात एचपी पर्यंतच्या कृषी पंपधारकांना वीजबिल येत नाही. मात्र त्यावरील थकबाकीदारांनी थोडे पैसे भरले, तर दुसऱ्याच दिवशी वीज जोडणी दिली जाईल अशी व्यवस्था केली जाईल,' असेही वळसे पाटील यांनी सांगितले.'निकमांच्या आरोपांना योग्य वेळी उत्तर''भीमाशंकर कारखाना आणि इतर बाबतीत देवदत्त निकम वारंवार आरोप करत असतात. योग्य वेळीत्यांना सडेतोड उत्तर दिले जाईल,' असा इशाराही त्यांनी दिला..'गावातील भांडणे मिटवा, एकदिलाने निवडणुकीला सामोरे जा'आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि मंचर नगरपंचायत निवडणुका लक्षात घेऊन वळसे पाटील म्हणाले, 'हे निवडणुकीचं युद्ध आहे. जय्यत तयारी ठेवा. गावातील गट-तट आणि भांडणे मिटवून एकदिलाने काम करा. पक्षाचे बळ हे संघटनात आहे.''मी पराभूत झालो, पण लोकांशी नातं तुटू दिलं नाही' - शिवाजीराव आढळराव'लोकसभा निवडणुकीत मी हरलो... पण मी कधी थांबलो नाही. दुसऱ्या दिवसापासून जनतेत होतो, आजही आहे. करोडो रुपयांचा निधी गावोगाव आणला. पण ज्यांना तुम्ही निवडून दिलं, ते तुम्हाला कधी दिसले का?' असा मन हेलावून टाकणारा सवाल माजी खासदार आणि म्हाडा अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केला..आढळराव पाटील म्हणाले,'मी पराभवाचा राग कधीच मनात ठेवला नाही. पण एक खंत आहे. काही लोक फक्त निवडणुकीत दिसतात, निवडून आल्यानंतर जनतेपासून दूर जातात. लोकांनी दिलेलं प्रेम, विश्वास आणि जबाबदारी विसरू नये. मी मात्र प्रत्येक संकटात लोकांच्या पाठीशी उभा राहिलो.'ते पुढे म्हणाले,'खेड–सिन्नर राष्ट्रीय महामार्ग मंजूर करून आणला, पण नारळ फोडायला मात्र इतर जण पुढे दिसतात. काम मी केलं, पण श्रेय दुसऱ्यांनी घेतलं चालायचं, कारण जनता सगळं पाहते. जनतेला सत्य कळतं आणि वेळ आल्यावर ती योग्य न्याय देते.'.आढळराव पाटील यांनी कार्यकर्त्यांना भावनिक हाक देत सांगितले,'आपण गट-तट विसरूया. ही निवडणूक फक्त पक्षाची नाही, आपल्या अस्तित्वाची आहे. गावागावात जा, लोकांशी संवाद साधा, पुन्हा विश्वास जिंका. मी आहे, दिलीप वळसे पाटील आहेत, आपल्यासोबत नेतृत्व आहे. आता फक्त मनापासून काम करा, जिल्हा परिषद पंचायत समिती व मंचर नगरपंचायतीच्यासर्व जागा आपणच जिंकणार आहोत..