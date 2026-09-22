Pune News : धोकादायक पद्धतीने काम करणाऱ्या बांधकामाला नोटीस

पुणे - बांधकाम करताना रस्त्यावर मिक्सर थांबवून त्यातील सिमेंट काँक्रिट क्रेनमधील बकेटमध्ये भरून ते उंचावर घेऊन जाण्याचा प्रकार म्हात्रे पुलाजवळील डीपी रस्त्यावर समोर आला आहे. याप्रकरणी महापालिकेकडून संबंधित बांधकाम प्रकल्पास कारणे दाखवा नोटीस बजावून पुढील कारवाई केली जाईल, असे बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे..शहरात वाढीव एफएसआय, टीडीआरमुळे उंच इमारती उभारण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. बांधकामासाठी लागणारे साहित्य वर नेण्यासाठी क्रेनचा वापर केला जातो. अशावेळी महापालिकेने बांधकाम परवानगी देताना घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे काम करणे आवश्यक आहे..डीपी रस्त्यावर एका बांधकाम प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत सुमारे ७-८ मजले बांधण्यात आले आहेत. त्याच्या वरच्या मजल्यावर सिमेंट काँक्रिट टाकण्याचे काम सुरू आहे. त्यावेळी आरएमसी प्लांटवरून आलेला मिक्सर बांधकाम प्रकल्पाच्या आतमध्ये न घेता रस्त्यावर थांबविण्यात आला. तेथून सिमेंट काँक्रिट वर नेले जात होते..त्यामुळे अशावेळी चुकून अपघात झाल्यास रस्त्यावरील वाहतुकीला धोका निर्माण झाला असता. अशाच निष्काळजीपणामुळे शहरात यापूर्वी एका लहान मुलाचा मृत्यूदेखील झालेला आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागाकडून नियमावलीचे पालन करणे आवश्यक असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे समोर आले आहे..यासंदर्भात बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सचिन बागडे म्हणाले, ‘रस्त्यावर मिक्सर थांबवून त्यातून सिमेंट काँक्रिट वर नेणे धोकादायक आहे. याप्रकरणी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकास कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.