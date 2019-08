पुण्यातही मनसे कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी बजावल्या नोटीस

पुणे : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची आज मुंबईमध्ये सक्तवसुली संचनालयाच्यावतीने (ईडी) होणाऱ्या चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईनंतर पुणे शहरातील शंभरहून अधिक प्रमुख कार्यकर्त्यांना पुणे पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. गुरुवारी (ता. 22) सकाळी मुंबई येथील ईडीच्या कार्यालयात राज ठाकरे यांची चौकशी होणार आहे. त्यासाठी मुंबईमध्ये मनसेच्या नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पुण्यात मनसेच्या कार्यकर्तेची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची अनुचित घटना घडू नये यासाठी पुणे पोलिसांनी मनसेच्या प्रमुख 100 हुन अधिक कार्यकर्तेना 149 अंतर्गत नोटीस बजावली आहे. कार्यकर्तेनी कोणताही अनुचित प्रकार करु नये, यासाठी पोलिसांनी नोटीस बजावून त्यांना समंस दिली आहे. "शहरातील मनसे कार्यकर्त्यांकडून कोणत्याही प्रकारे शांतता भंग होऊ नये, यासाठी 149 अंतर्गत नोटीस बजावली आहे.शहरात शांतता आहे, कोणताही अनुचित प्रकार नाही." असे विशेष शाखेचे पोलिस उपायुक्त मितेश घट्टे यांनी स्पष्ट केले.

