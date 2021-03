MPSCची परीक्षा देताय! ही खबरदारी नक्की घ्या, अन्यथा...

रविवारी, २१ मार्च रोजी महाराष्ट्र राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता MPSC परीक्षा देताना उमेदवारांनी काय खबरदारी घ्यावी ? याबाबतचे परिपत्रक एमपीएससीकडून जाहीर करण्यात आले आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून काही महत्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. पाहूयात काय सुचना करण्यात आल्या आहेत... १) परीक्षेदरम्यान परीक्षार्थी उमेदवारांना ताप, सर्दी, खोकला, अशी कोरोना सदृश्य लक्षणे दिसून येत असल्यास अशा उमेदवारांना पीपीई किट उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच या उमेदवारांसाठी स्वतंत्र परीक्षा कक्षामध्ये बैठक व्यवस्था करण्यात येणार आहे २) उमेदवारांना ताप, सर्दी, खोकला अशी कोरोना सदृश्य लक्षणे असल्यास त्यांनी संबंधित परीक्षा उपक्रेंदावरील पर्यवेक्षकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना आगाऊ कळवावे. अशा उमेदवारांना मास्क, हातमोजे, फेस शील्ड, मेडिकल गाऊन, मेडिकल शु कव्हर, मेडिकल कॅप असलेले पीपीई किट उपलब्ध करून देण्यात येईल. ३) परीक्षा उपकेंद्रावर प्रवेश करताना उमेदवारांना किमान तीन पदरी कापडाचा मास्क घालणे अनिवार्य आहे. ४) उमेदवारांना परीक्षा कक्षामध्ये मास्क, हातमोजे आणि सॅनिटायझरची लहान पिशवी असलेले प्रत्येकी एक किट उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. उमेदवारांनी या किटचा वापर दोन्ही सत्राकरिता करणे अनिवार्य असणार आहे ५) शारीरिक/परस्पर अंतर राखण्याच्या अनुषंगाने परीक्षा उपकेंद्रावरील उचित माहिती फलक, सांकेतिक चिन्हे, भित्तीपत्रिका यावरील सूचनांचे कटाक्षाने पालन करावे.



६) परीक्षा संपल्यानंतर परीक्षा उपकेंद्रावर जाताना शारीरिक/ परस्पर अंतर राखणे अनिवार्य. ७) वापरलेले टिश्यू पेपर, मास्क, हातमोजे, सॅनिटाईज पाऊच, अशा वस्तू परीक्षा उपकेंद्रावरील आच्छादित कुंडीत टाकावेत. ८) कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य, तसेच स्थानिक प्राधिकरणाकडून दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. ९) प्रवेश प्रमाणपत्रावर दिलेल्या सूचनांचे उमेदवारांनी काटेकोरपणे पालन करावे. तुम्ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत येत्या रविवारी (ता.२१) घेण्यात येणारी ‘राज्य सेवा पूर्व परीक्षा-२०२०’ देणार आहात का!, तर मग जरा इकडे लक्ष द्या! pic.twitter.com/KcRFTKGSCJ — sakalmedia (@SakalMediaNews) March 20, 2021

Web Title: notices from the commission to candidates appearing for the mpsc examination