पुणे : सरहद आणि जिल्हाधिकारी दोडा (जम्मू-काश्‍मीर) यांच्या संयुक्त विद्यमाने जम्मू-काश्‍मीरमधील शेतकऱ्यांच्या बागेतील ताजी सफरचंदे तेथील शेतकऱ्यांकडून थेट पुणेकरांसाठी उपलब्ध केली आहेत. 21 व 22 सप्टेंबरला सकाळी 10 ते 5 या वेळेत 75 रुपये प्रतिकिलोने कात्रज येथील संस्थेच्या सरहद भवनमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांच्या बागेतून थेट पुणेकरांसाठी ही सफरचंदे उपलब्ध करण्यात आली असल्याने ती ताजी व बाजार भावापेक्षा स्वस्थ दरात मिळणार असल्याचे सरहद संस्थेकडून सांगण्यात आले आहे.



