आता 'आरटीओ' ही देणार डिजीटल पास; तेही फक्त अर्ध्या तासांत

पुणे : अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या आणि सेवा देणाऱ्या वाहनांना आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडूनही (आरटीओ) डिजीटल (ई- पास) देण्यास शनिवारपासून सुरवात झाली आहे. ही सेवा अहोरात्र सुरू राहणार असून किमान अर्ध्या तासात चालकांना हे पास ऑनलाईन पद्धतीने मिळतील. पोलिसांच्या धर्तीवर हे पास (क्यूआर कोड) उपलब्ध होणार आहेत. राज्याच्या परिवहन आयुक्त कार्यालयाने या बाबत शुक्रवारी रात्री आदेश दिल्यावर शनिवारपासून पास देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शहर, जिल्हा आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना हे पास हवे असल्यास त्यांनी https://transport.maharashta.gov.in या वेबसाईटवर जायचे आहे. त्यात ई- पास, या विभागावर क्लिक करायचे आहे. तेथे एमएच- 12 (पुणे) हा विभाग निवडल्यावर अर्ज उपलब्ध होईल. त्यावर वाहन मालकाचे नाव, चालकाचे नाव, लायसन व मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी, वाहनाचा प्रकार, रूट, मालाचा प्रकार आदी तपशील भरायचा आहे. त्यानंतर अर्ज मंजूर झाल्यावर पास तयार होईल आणि संबंधितांना तो पीडीएफद्वारे ई- मेलवर पाठविला जाईल, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी दिली. 24 तास प्रक्रिया सुरु

पास देण्याची प्रक्रिया 24 तास सुरु असेल. त्यासाठी 3 शिफ्टमध्ये मोटार वाहन निरीक्षक आणि कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. गेल्या 6 दिवसांत 'आरटीओ'ने 584 पास दिले आहेत. त्यांनी डिजीटल पाससाठी पुन्हा अर्ज भरण्याची गरज नाही, असेही भोर यांनी स्पष्ट केले आहे.



अधिक माहितीसाठी नागरिकांना 'आरटीओ'मध्ये 20-26058090 या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा Email -rto.12-mh@gov.in या ई- मेल आयडी वर संपर्क साधता येईल, अशी माहिती भोर यांनी दिली.

Web Title: Now RTO will give digital pass during lockdown