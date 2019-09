Video : आता फेसबुक लाईव्हद्वारे सुप्रिया सुळे रोज घेरणार सरकारला

पुणे : सुप्रिया सुळे रोज सकाळी 11.00 वाजता फेसबुक लाईव्हाद्वारे महाराष्ट्रातील जनतेशी संवाद साधत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे संपर्क साधला आहे. महाराष्ट्रातील प्रश्नांवर फेसबुक लाईव्ह मार्फत चर्चा करणार आहे. ''फडणवीस सरकारचे कामकाज आणि वस्तुस्थिती बाबत वस्तुस्थिती मांडणार आहे', असे सुळे यांनी फेसबुक पोस्टमार्फत सांगितले काल सोमवार(ता.16) पुण्यातून पहिल्यांदा सुळे यांनी फेसबुक लाईव्ह केले. सुळे यांच्या फेसबुक लाईव्हला फेसबुक युजर्सने देखील चांगला प्रतिसाद दिला. लाईव्ह दरम्यान कॉमेंट करुन विविध प्रश्न सुप्रिया सुळें समोर मांडले. त्या प्रश्नांना आज(ता.17) सकाळी 11 वाजता मुंबई येथून केलेल्या फेसबुक लाईव्हद्वारे त्यांनी उत्तर दिले. काल पुण्यातून केलेल्या फेसुबक लाईव्हमध्ये सुळे यांनी अर्थव्यवस्था आणि बेरोजगारी याबाबत केली तर,आज मुंबई येथे केलेल्या फेसबुक लाईव्हमध्ये महागाईबाबत चर्चा केली.

Web Title: Now Supriya Sule will ask question to the government every day through Facebook Live