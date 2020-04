माणसं घरात अन् वन्यजीव रस्त्यांवर 

आळंदी : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संचारबंदी लागू झाल्यापासून रस्त्यावरील वाहनांची वर्दळ कमी झाली आणि ध्वनि प्रदूषण पूर्ण थांबले. यामुळे आळंदी चाकण रस्त्यावरील वनविभागाच्या हद्दीत पक्षांचा किलबिलाट कानी पडू लागला आहे. मोरांचा वावरही वाढला आहे. संचारबंदीमुळे चाकण, मेदनकरवाडी, नाणेकरवाडमधील औद्योगिक धुराडी बंद झाली. अनेक ठिकाणी औद्योगिक कारखान्याच्या चिमणीतून निघणारा घातक धुर तुर्तास थांबला. वाहतूक बंद झाली. यामुळे वायू आणि ध्वनि अशी दोन्ही प्रकारचे प्रदूषण थांबले. परिणामी निसर्गातील नैसर्गिक वातावरणात वाढणा-या विविध पक्ष्यांचा किलबिलाट कानी ऐकायला येऊ लागला. आळंदी चाकण रस्त्यावरील वनविभागातील तळे पाण्याने भरल्याने पक्ष्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय झाल्याने विविध प्राणी पक्षी दिसू लागले. Lockdown2.0 : अरे बापरे! तब्बल इतक्या लोकांची रोजी-रोटी येणार धोक्यात आजूबाजूला गर्द झाडी आणि पाण्याने काठोकाठ भरलेले तळे रस्त्यावरून जाताना मन आकर्षित करून जाते. याचबरोबर येथील जंगलात मोरांचा वावर वाढला आहे. मोरांचा आवाज दिवसाही येवू लागला. याशिवाय कोकिळा, भारद्वाज, चिमण्या, कावळे, साळूंकी, तितरसारखे पक्षी आणि काही वन्यप्राण्याचे आवाज औद्योगिक आणि वाहनांच्या गर्दीत हरवले होते. ते संचारबंदीच्या शांततेत पुन्हा कानी पडू लागले. कडाची वाडी, मेदनकरवाडी, वडगाव घेनंद, च-होली खुर्दच्या ग्रामस्थांनी वनविभाग लागून असल्याने येथील नागरिक वनविहारासाठी विरंगूळा म्हणून येत आहेत.

