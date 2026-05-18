पुणे

‘एनआरआय’ कोट्यात रक्ताच्या नात्याची अट

Published on

पुणे, ता. १८ : राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अनिवासी भारतीय (एनआरआय) कोट्यात होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता केवळ थेट रक्ताच्या नात्यातील विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. याबाबतची माहिती ‘सीईटी’ कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी दिली.
प्रवेश प्रक्रियेतील अनियमितता टाळण्यासाठी सरकारने ‘एनआरआय’च्या व्याख्येत सुधारणा केली आहे. यापूर्वी नातेसंबंधांमधील अस्पष्टतेचा फायदा घेत अपात्र विद्यार्थ्यांनी या कोट्याचा लाभ घेतल्याचे समोर आले होते. नवीन नियमांनुसार, विद्यार्थी स्वतः अनिवासी भारतीय असणे किंवा तो ‘एनआरआय’ पालकांचा पाल्य असणे अनिवार्य आहे. यासाठी भारतीय दूतावासाचे प्रमाणपत्र आणि न्यायालयाने मान्यता दिलेले पालकत्वच ग्राह्य धरले जाईल.

प्रवेश संख्येत मोठी घट
या कडक नियमांमुळे प्रवेश संख्येत मोठी घट झाली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ४५४ विद्यार्थ्यांनी या कोट्यातून प्रवेश घेतला होता, तर २०२५-२६ मध्ये ही संख्या केवळ ३४ वर आली आहे. या बदलामुळे केवळ पात्र विद्यार्थ्यांनाच या प्रवर्गाचा लाभ मिळेल, असा विश्वास सीईटी कक्षाने व्यक्त केला आहे.

