बाप रे! पुणे जिल्ह्यात ऑगस्टअखेर होणार कोरोना रुग्णांची 'एवढी' संख्या

पुणे - जिल्ह्यात येत्या 31 ऑगस्टपर्यंत कोरोना बाधित रुग्णांचा आकडा एक लाख 60 हजारांवर जाईल. त्यापैकी 62 हजार 268 ॲक्टिव्ह रुग्ण असतील, असा आरोग्य विभागाचा अंदाज असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. जिल्ह्याच्या तुलनेत पुणे शहरात हे प्रमाण सुमारे साठ टक्के आहे. शहरात सध्या ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या सुमारे 27 हजार आहे. ही संख्या ऑगस्ट अखेरपर्यंत 36 ते 38 हजारपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. राव म्हणाले, शहरात कोरोना बाधितांची संख्या आणि मृत्युदर यामध्ये घट होत आहे. एकूण होणाऱ्या चाचण्यांच्या तुलनेत बाधित रुग्णांची संख्या 21 टक्क्यांपर्यंत पोचली असली तरी रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांवर ताण येत आहे. त्यामुळे जम्बो रुग्णालयाची आवश्यकता भासणार आहे. 30 जुलै ते 10 ऑगस्टपर्यंत 825 बेड्स वाढविण्यात आले आहेत. येत्या दहा-बारा दिवसांत आणखी सुमारे आठशे वाढविण्याचे नियोजन आहे. तसेच, जम्बो हॉस्पिटल सुरू झाल्यानंतर आणखी एक हजार सहाशे बेड्स उपलब्ध होतील. सातारा, सांगली, सोलापूरमध्येही जम्बो हॉस्पिटल ; राज्य सरकारला प्रस्ताव

पुणे विभागातील सोलापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातही जम्बो हॉस्पिटल सुरू करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत वैद्यकीय आणि तांत्रिक पथकाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या जिल्ह्यातही बाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात जम्बो हॉस्पिटल सुरू करण्याची गरज आहे. याबाबत राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, असे विभागीय आयुक्त राव यांनी सांगितले.

