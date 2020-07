पुरंदरमध्ये आज कोरोनाचे तीन बळी; बाधितांची संख्या वाढली

सासवड, ता. 15 : पुरंदर तालुक्यात कोरोनातून आजअखेर अकराजणांचे मृत्यू झाले. यात दिवसात सासवडला एक महिला व एका व्यापाऱ्यासह दोन बाधितांचे मृत्यू झाले. जेजुरीच्या एका मृताची आज नोंद झाल्याचे तहसीलदार रुपाली सरनौबत यांनी सांगितले. Breaking : बारावीचा निकाल उद्या होणार जाहीर

सासवड शहरात काल रात्री रेकॉर्ड ब्रेक करीत तब्बल 21 रुग्ण दिवसात वाढले होते. आज दहा रुग्ण वाढलेत. सासवड शहर आज 164 वर पोचले. पुरंदर तालुक्यात आज तब्बल 16 रुग्ण कोरोना पाॅझीटिव्ह निष्पन्न झाले. त्यातून तालुका 269 वर पोचून चिंतेत भर पडली. तीन दिवसात चार बाधितांच्या मृत्यूने लोक घाबरले आहेत. याबाबत खरे तर लोकांनी घाबरण्यापेक्षा शिस्त पाळावी, घालून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करीत काळजी घ्यावी; असे आवाहन येथील विविध डाॅक्टर मंडळीकडून करण्यात आले आहे. सासवड शहरात जिवनावश्यक सेवेसाठी आजपासून (ता. 15) लाॅकडाऊन शिथील केलेला महागात पडू नये; असे लोकांनी व व्यावसायिकांनी वागावे; असे मुख्याधिकारी विनोद जळक व आरोग्य प्रमुख मोहन चव्हाण यांनी पुन्हा आज बजावले आहे.



Web Title: The number of corona patients in Purandar