पुण्यात कोरोनाचा कहर; ३४ दिवसांत कोरोनाबाधीतांची संख्या चौपटीने वाढली

पुणे : पुणे जिल्ह्यात 34 दिवसांमध्ये कोरोना विषाणूंचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या चौपटीने वाढली आहे. गेल्या महिन्यात 16 ते 22 या सात दिवसांमध्ये जेमतेन तीन हजारांचे निदान झाले होते. हे प्रमाण या आठवड्यात साडेबारा हजार झाले.

पुण्यात कोरोनाचा उद्रेक वेगाने वाढत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा पुणे शहर, जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. सुरवातीला पुणे शहर पाठोपाठ शहराजवळील तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा संसर्ग झाल्या रुग्णांची संख्या वाढू लागली. त्यामुळे शहराबरोबरच जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्येही उद्रेक वाढत असल्याचे निरीक्षण सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे नोंदण्यात आले आहे. सात दिवसांमध्ये 12,500 रुग्ण

पुणे शहर आणि जिल्ह्यात मिळून सात दिवसांमध्ये साडेबारा हजार रुग्णांची नोंद झाली, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार यांनी दिली. त्यामुळे सरासरी आठड्याभरात दर दिवशी एक हजार 786 रुग्ण आढळले आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत 17 हजार रुग्णांवर वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहे. तसेच, त्यापैकी काही रुग्णांना घरात विलगिकरण करण्यात आले आहे. उच्चांकी वाढ

पुणे जिल्ह्यात 16 ते 28 जूनच्या दरम्यान, तीन हजार 157 रुग्णांचे निदान झाले. त्यात एक हजार 715 रुग्णांची 23 ते 29 जूनपर्यंत वाढ झाली. 30 जून ते 6 जुलै या आठवड्यात दोन हजार 224 तर, 7 ते 13 जुलै या सात दिवसांमध्ये हे रुग्णसंख्या कमी होऊन एक हजार 624 नोंदली गेली. मात्र, गेल्या 34 दिवसांमधील उच्चांकी वाढ 14 ते 20 जुलै या आठवड्यात झाली. यात तीन हजार 780 रुग्णांना कोरोना झाल्याचे निदान झाले. रुग्णालयात दाखल रुग्ण

पुणे शहर : 13013

पिंपरी चिंचवड : 5227

पुणे ग्रामीण : 2335



Web Title: number of corona patients quadrupled in 34 days In Pune