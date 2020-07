मुळशीकर शतक ठोकणार बहुतेक; आतातरी काळजी घ्या!

पिरंगुट : मुळशी तालुक्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या आता शतकाजवळ पोचल्याने मुळशीकरांच्या चिंतेत भर पडली आहे. तालुक्यात आज नवीन नऊ कोरोनाग्रस्त सापडल्याने तालुक्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या आता ९८ झाली आहे. आज सापडलेल्या रुग्णांत चार महिला व पाच पुरुषांचा समावेश आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आज सापडलेल्या कोरोग्रस्तांत भूगाव येथील एका पोलिस कर्मचाऱ्याचा समावेश आहे. हे पोलिस कर्मचारी पुणे शहरात सेवेत आहेत. गेल्या केवळ चारच दिवसांत

तालुक्यात तब्बल ३३ कोरोनाबाधित सापडले आहेत. आज सलग चौथ्या दिवशीही नऊ रुग्ण सापडल्याने मुळशीकरांनी आता आणखी खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. अपवाद वगळता तालुक्यातील जास्त लोकसंख्येच्या गावांत कोरोनाबाधितांची संख्या लक्षणीय आहे. तालुक्यात कोरोनाबाधित रुग्ण मोठ्या संख्येने सापडू लागले आहेत. मात्र कोरोनाच्या आजारातून बरे झालेल्यांची आजची आकडेवारी ३६ आहे. तालुक्यात एकाही कोरोनाग्रस्त रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. एक महिला रुग्ण मात्र अद्याप अत्यवस्थ अवस्थेतच आहे. , अशी माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ अजित कारंजकर यांनी दिली. आज तालुक्यात नांदे येथे तीन नवीन रुग्ण सापडले असून त्यात दोन महिला व एका पुरुषांचा समावेश आहे. कासारसाई येथे एका पुरुषाला कोरोनाची बाधा झाली आहे. हिंजवडी येथील तिघांना कोरोनाची लागण झाली असून त्यातही दोन महिला व एका पुरुषाचा समावेश आहे. भूगाव येथे

आज दोन पुरुष कोरोनाग्रस्त सापडले आहेत. निष्काळजीपणाचा ‘व्हायरस’ पसरतोय तालुक्यातील विविध गावच्या ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील विविध गावातील नागरिक कोरोना रुग्णांची संख्या घोषित करीत असतात तसेच विविध निर्णय जाहीर करतात. प्रशासन स्तरावरील कोणत्याही माहितीची खात्री न करता व्हाट्स अॅप , फेसबुक तसेच अन्य सोशल

मिडियावर अशा संदिग्ध पोस्ट व्हायरल होतात . त्यामुळे नागरिकांत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होते. त्यासाठी तालुका प्रशासनाने अशा पोस्ट पाठविणार्य़ांवर कारवाई केली पाहिजे.

Web Title: The number of corona victims in Mulshi taluka is 98