नूतन आष्टी येथे वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ
आष्टी (ता. मोहोळ) : येथील नूतन विद्यालयात पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांसह उपस्थित मान्यवर.
आष्टी : नूतन विद्यालय, आष्टी (ता. मोहोळ) येथे विद्यार्थ्यांच्या वर्षभरातील कामगिरीचा गौरव करण्यासाठी ६५वा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ उत्साहात पार पडला. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रशालेचे माजी विद्यार्थी सुहास गायकवाड (जलसंधारण प्रादेशिक दक्षता व गुण नियंत्रण अधिकारी, पुणे) उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी मुख्याध्यापक अजित हेरले होते. प्रतिमापूजन, दीपप्रज्वलन व स्वागत गीताने कार्यक्रमाची सुरवात झाली. पर्यवेक्षक धैर्यशील पवार यांनी वार्षिक अहवाल वाचून शाळेचा इतिहास व कामगिरीची माहिती दिली. प्रमुख पाहुणे सुहास गायकवाड यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत शिक्षणात यश मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमास केंद्रप्रमुख शंकर माने, विविध मान्यवर, पालक, ग्रामस्थ तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नितीन वनकुद्रे यांनी केले. आभार संदीप कोंडेकर यांनी मानले.