पुणे

नगर- धामनवन येथे नाचणी पिकांबाबत शेतकर्‍यांना कृषि विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांचे मार्गदर्शन

नगर- धामनवन येथे नाचणी पिकांबाबत शेतकर्‍यांना कृषि विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांचे मार्गदर्शन
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धामनवन येथील शेतकऱ्यांना
नाचणी पिकांबाबत मार्गदर्शन

कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांची गावाला भेट; बियाण्याचे वाटप

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अहिल्यानगर ः महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्रामार्फत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचा पौष्टिक तृणधान्य प्रकल्प राबविला जात आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे आणि विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. गोरक्ष ससाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील चार जिल्ह्यांत राबविला जात आहे. यामध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्याचा समावेश आहे.
या प्रकल्पांतर्गत विद्यापीठाच्या कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्रातील शास्त्रज्ञांनी धामनवन (ता. अकोले) या दुर्गम गावात जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. यामध्ये कृषी तंत्रज्ञान माहिती केंद्राचे व्यवस्थापक डॉ. पंडित खर्डे, उद्यानविद्या विषयाचे सहायक प्रा. अन्सार खान अत्तार, पशुविज्ञान व दुग्धशास्त्र विषयाचे सहायक प्रा. डॉ. सुनील अडांगळे यांचा समावेश होता. या वेळी धामणवन येथील हनुमान शेतकरी गटाचे शेतकरी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी डॉ. खर्डे यांनी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या पौष्टिक तृणधान्य प्रकल्पाची माहिती दिली. अकोले तालुक्यातील या दुर्गम भागात पूर्वीपासून पारंपरिक पद्धतीने घेणाऱ्या नागली पिकाला आता आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्व आले आहे. नाचणीमधील पौष्टिक गुणधर्म पाहता महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने फुले कासारी नावाचा वाण विकसित केलेला आहे. शेतकऱ्यांनी या वाणाचा वापर करून अधिकाधिक उत्पादन घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले.
प्रा. अत्तार यांनी शेतकऱ्यांना फळपिके आणि भाजीपाला पिकांबद्दल माहिती दिली. डॉ. अडांगळे यांनी दुग्ध उत्पादन वाढण्यासाठी चारा पिकांचे महत्त्व तसेच शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन या विषयी मार्गदर्शन केले. या वेळी या शेतकरी गटाला फुले कासारी या नागली वाणाच्या बियाण्याचे वाटप करण्यात आले. या वेळी संतुलित खत वापराविषयी आणि खेत बचाओ अभियान याबद्दल जनजागृती करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी तयार केलेल्या भाताची फुले समृद्धी वाणाच्या रोपवाटिकेला शास्त्रज्ञांनी भेट देऊन मार्गदर्शन केले. या प्रसंगी शेतकरी गटाचे अध्यक्ष लक्ष्मण धराडे, सचिव नामदेव सुकटे, यशवंत बारामते आणि सदस्य उपस्थित होते.

फोटो ओळी ----
धामनवन, ता. अकोले ः महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांनी तयार केलेल्या रोपांची पाहणी केली.
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नाचणी पिकांसाठी मार्गदर्शन
शेतकऱ्यांना कृषी तंत्रज्ञानाची माहिती
महाराष्ट्रातील कृषी विकास योजनेचे प्रकल्प
पारंपरिक कृषी पद्धतीचे फायदे
नवीन बियाण्यांनी उत्पादन वाढविण्याचे मार्ग
दुर्गम गावांतील कृषी उपक्रम
शेतकऱ्यांसाठी सहकार्य गटांची भूमिका
शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविणारे उपाय
भाजीपाला पिकांची माहिती
दुग्ध उत्पादन वाढवण्यासाठी उपाययोजना
संतुलित खत वापराचे महत्व
कृषी शास्त्रज्ञांचे मार्गदर्शन
शक्तिशाली कृषी तंत्रज्ञान केंद्रे व त्यांची भूमिका
शेतकऱ्यांसाठी कृषी क्षेत्रातील आव्हाने
किवळेपणाच्या मुद्द्यांवर मार्गदर्शन