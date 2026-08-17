पुणे

नवनाथ वाघमारेंविरोधात गुन्हा दाखल

नवनाथ वाघमारेंविरोधात गुन्हा दाखल
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जालना, ता. १७ : पुणे येथे केलेल्या वक्तव्यावरून ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांच्याविरुद्ध सोमवारी जालना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. ओबीसी समाजातील मुले व मराठा समाजातील मुलींसंदर्भात वाघमारे यांनी वक्तव्य केले होते. मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयक सुवर्णा वाघ (राऊत) यांच्या तक्रारीवरून वाघमारे यांच्या विरोधात येथे गुन्हा दाखल झाला. वाघमारे यांनी या वक्तव्याबद्दल खेद व्यक्त केला आहे.

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