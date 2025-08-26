पुणे

Manoj Jarange: ओबीसी आरक्षणावर जरांगेंची दिशाभूल; समाजात फूट पाडत असल्याचा आरोप, ॲड. मंगेश ससाणे यांची मागणी

Maharashtra Politics: ओबीसी आरक्षण हे आयोगाच्या अभ्यासावर आधारित असून, मनोज जरांगे समाजात फूट पाडत असल्याचा आरोप ॲड. मंगेश ससाणे यांनी केला. तसेच त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही व्यक्त झाली.
Manoj Jarange
Manoj Jarangesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘‘ओबीसी आरक्षण हे मागासवर्गीय आयोगाचा अभ्यास आणि सर्वेक्षणावर आधारित आहे. आरक्षणाच्या नावाखाली मनोज जरांगे समाजात फूट पाडण्याचे काम करत आहेत,’’ असे मत ॲड. मंगेश ससाणे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. तसेच जरांगे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही केली.

