पुणे

Baramati News : ‘ओबीसीं’चे आरक्षण देणार नाही; मोर्चात इशारा, मनोज जरांगे पाटील यांच्या अटकेची मागणी

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यानच बारामतीत मोर्चा काढून आपली भूमिका मांडण्याचा निर्णय ओबीसी बांधवांनी घेतला होता.
obc community agitation in baramati

obc community agitation in baramati

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बारामती - ‘ओबीसी समाजाच्या वाट्याचे आरक्षण कोणालाही घेऊ दिले जाणार नाही. या आरक्षणावर कोणालाही गदा आणू दिली जाणार नाही. ओबीसी समाजबांधव हा डाव कधीच यशस्वी होऊ देणार नाहीत,’ असा इशारा ओबीसी बांधवांनी बारामतीत शुक्रवारी दिला, तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी, अशीही मागणी या मोर्चादरम्यान नेत्यांनी केली.

Loading content, please wait...
Baramati
pune
Warning
OBC Community
Arrest
obc reservation
agitation news
Protest
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com