Baramati News : ‘ओबीसीं’चे आरक्षण देणार नाही; मोर्चात इशारा, मनोज जरांगे पाटील यांच्या अटकेची मागणी

बारामती - 'ओबीसी समाजाच्या वाट्याचे आरक्षण कोणालाही घेऊ दिले जाणार नाही. या आरक्षणावर कोणालाही गदा आणू दिली जाणार नाही. ओबीसी समाजबांधव हा डाव कधीच यशस्वी होऊ देणार नाहीत,' असा इशारा ओबीसी बांधवांनी बारामतीत शुक्रवारी दिला, तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी, अशीही मागणी या मोर्चादरम्यान नेत्यांनी केली. .मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यानच बारामतीत मोर्चा काढून आपली भूमिका मांडण्याचा निर्णय ओबीसी बांधवांनी घेतला होता. पोलिसांनी परवानगी नाकारली असतानाही एल्गार मोर्चा काढण्यात आला. तो शांततेत पार पडला. मोर्चानंतर प्रशासकीय भवनासमोर अनेक ओबीसी बांधवांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या..मराठा समाजाला आरक्षणाला विरोध नाही, पण ओबीसींच्या कोट्यातील आरक्षण दिले तर त्याला तीव्र विरोध केला जाईल, अशी भूमिका सर्वच नेत्यांनी मांडली. या ओबीसी समाजबांधवांच्या मोर्चामध्ये सर्वपक्षीय नेते पक्षीय भूमिका बाजूला सारून एकजुटीने सहभागी झाल्याचे चित्र बारामतीत पाहायला मिळाले.प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी आपल्या मनोगतामध्ये सविस्तर भूमिका मांडली. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही, पण ओबीसींच्या कोट्यातून ते देण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्यात ओबीसी बांधव रस्त्यावर उतरून त्याला तीव्र विरोध करेल, सरकारला याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला..या प्रसंगी नवनाथ पडळकर, पांडुरंग कचरे, ॲड. मंगेश ससाणे, नवनाथ वाघमारे, मृणाल ढोले, बापूराव सोलनकर, विश्वास देवकाते, पांडुरंग मेरगळ, ॲड. जी. बी. गावडे, किशोर मासाळ, चंद्रकांत वाघमोडे, देवेंद्र बनकर, शुभम ठोंबरे, किशोर खोमणे, ॲड. गोविंद देवकाते, काळूराम चौधरी आदी उपस्थित होते..मराठ्यांना 'ओबीसी'तून आरक्षण नको : आंबेडकरमराठा समाजाला 'ओबीसीं'च्या कोट्यातून आरक्षण देऊ नये, त्यांनी ते मागूही नये, अशी भूमिका ज्येष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी मांडली. मोर्चाच्या दरम्यान लक्ष्मण हाके यांना त्यांचा फोन आला होता. स्पीकर फोनवरून आंबेडकर यांनी या प्रसंगी उपस्थितांसमोर आपली भूमिका मांडली. सत्तेत आपल्या विचाराची माणसे असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आपल्यावर जबरदस्ती होणार नाही, असेही ते म्हणाले..अखेर बेमुदत उपोषण सुरूमनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याच्या निषेधार्थ त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची मागणी बारामतीत शुक्रवारी (ता. 5) ओबीसी नेत्यांनी लावून धरली. रात्री उशिरापर्यंत पोलिसांनी चर्चा केली, मात्र ती निष्फळ ठरली.गुन्हा दाखल होत नाही, तोवर बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घेत शुक्रवारी रात्री उशिरा बापूराव सोलनकर, नवनाथ पडळकर, किशोर मासाळ, काळुराम चौधरी, चंद्रकांत वाघमोडे, विठ्ठल देवकाते या व इतर काही ओबीसी बांधवांनी बारामतीत उपोषण सुरु केले..