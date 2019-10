Vidhan Sabha 2019 : चिंचवडमध्ये पंकजा मुंडेंच्या सभेत गोंधळ 

पिंपरी : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आज शेवटचा रविवार असून, सगळीकडे प्रचाराची धामधूम सुरु असताना भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या चिंचवडीमधील सभेत गोंधळ पाहायला मिळाला. पंकजा मुंडे आज चिंचवडचे भाजपचे उमेदवार लक्ष्मण जगताप यांच्या प्रचारासाठी चिंचवड येथील थेरगावमध्ये आल्या होत्या. त्यावेळी उपस्थित नागरिकांनी सभेत गोंधळ घातला. शास्ती कर, हक्कांचे घर हे प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणी नाही आले, मात्र मत मागण्यांसाठी चिंचवडमध्ये आले, असे म्हणत उपस्थित नागरिकांनी गोंधळ घातला. सुरक्षारक्षक आणि पोलिसांनी या तिघांना तातडीने बाहेर काढले. विरोधकांनी माझ्या सभेमध्ये असे लोक पाठविले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी हे लोक पाठविल्याचा आरोप पंकजा मुंडे यांनी केला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराचे बहुसंख्य प्रश्न गेल्या पाच वर्षात मार्गी लागले आहेत. जे प्रश्न मार्गी लागले नाहीत ते सोडवण्यासाठी आगामी काळात शहराची पालक म्हणून काम करेन, असे आश्वासन पंकजा मुंडे यांनी दिले.

