Talegaon Dhamdhere News : पुणे-शिरुर राष्ट्रीय महामार्गाबाबत कोंढापुरीच्या शेतकऱ्यांची हरकत, तहसीलदारांना निवेदन

तळेगाव ढमढेरे - पुणे - शिरूर राष्ट्रीय महामार्गाचे (क्रमांक ७५३ एफ) काम सध्या चालू असून, शिरूर तालुक्यातील कोंढापुरी येथील शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता मोजणी, सुनावणी, भूसंपादन व नुकसान भरपाई आदी प्रक्रिया न राबविता बेकायदेशीर वृक्षतोड व रस्त्याच्या कडेची इतर कामे बळजबरीने चालू आहेत..सदर कामाबाबत शेतकऱ्यांनी हरकत घेतली असून, संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच रस्त्याचे काम सुरू करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. या संदर्भात सुमारे १०० शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे शुक्रवारी (ता.१६) शिरूर तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे.निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. यावेळी संजय पाचंगे, धनंजय गायकवाड, स्वप्निल गायकवाड, विनय गायकवाड, संदीप लवांडे, गजानन गायकवाड, भास्कर गायकवाड, दिनेश गायकवाड, वैभव गायकवाड, सुरेश गोगावले, राहूल दिघे, किशोर गायकवाड, सुनील हिंगे, नानासाहेब गायकवाड, भानुदास लवांडे आदी उपस्थित होते..रस्त्याच्या संदर्भात शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतलेले नाही, बाधित शेतकऱ्यांच्या हरकती मागविलेल्या नाहीत, कोणत्याही प्रकारची सुनावणी घेतलेली नाही, अद्याप भूसंपादन करण्यात आलेले नाही, बाधित शेतकऱ्यांना आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या बांधकामाची नुकसान भरपाई दिलेली नाही. शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता शेतातील जिवंत झाडे विनापरवाना तोडण्यात आलेली आहेत. एकूणच रस्त्याच्या कडेच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याची खंत निवेदनात व्यक्त करण्यात आलेली आहे..राष्ट्रीय महामार्गाच्या संदर्भात कोंढापुरी येथील श्री खंडोबा मंदिरात क्रांतिवीर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संजय पाचंगे यांच्या उपस्थितीत बाधित शेतकरी व ग्रामस्थांची बैठक झाली. जोपर्यंत मोजणी व भूसंपादन होऊन बाधित शेतकरी, निवासी व व्यावसायिक यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही, तसेच बाधितांच्या हरकती मागवून सुनावणी होत नाही तोपर्यंत कोंढापुरी हद्दीतील शेतकरी रस्त्याचे काम करून देणार नाहीत असे बैठकीत एकमताने ठरविण्यात आले..आमचा राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पास कोणताही विरोध नाही, परंतु शासन नियम व कायद्यानुसार प्रक्रिया पूर्ण करूनच कामाला सुरुवात करावी. जर प्रक्रिया पूर्ण न करता बळजबरीने व दडपशाहिने काम सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.दरम्यान, या संदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाशी संपर्क होऊ शकला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.