पुणे

Talegaon Dhamdhere News : पुणे-शिरुर राष्ट्रीय महामार्गाबाबत कोंढापुरीच्या शेतकऱ्यांची हरकत, तहसीलदारांना निवेदन

पुणे-शिरूर राष्ट्रीय महामार्गाचे (क्रमांक ७५३ एफ) काम सध्या चालू असून, शिरूर तालुक्यातील कोंढापुरी येथील शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता मोजणी, सुनावणी, भूसंपादन व नुकसान भरपाई आदी कामे बळजबरीने चालू आहेत.
Farmers objection on pune shirur national highway

Farmers objection on pune shirur national highway

sakal

नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे - पुणे - शिरूर राष्ट्रीय महामार्गाचे (क्रमांक ७५३ एफ) काम सध्या चालू असून, शिरूर तालुक्यातील कोंढापुरी येथील शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता मोजणी, सुनावणी, भूसंपादन व नुकसान भरपाई आदी प्रक्रिया न राबविता बेकायदेशीर वृक्षतोड व रस्त्याच्या कडेची इतर कामे बळजबरीने चालू आहेत.

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