Pune News : अडवणूक थांबणार, कामांना येणार गती; निविदा प्रक्रियेला विलंब केल्यास अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई

पुणे - पुणे महापालिकेच्या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबाची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. निविदा प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण न केल्यास संबंधित खातेप्रमुख आणि उपआयुक्तांची जबाबदारी निश्चित करून प्रथम दंडात्मक, त्यानंतर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. ‘अ’ पाकीट उघडल्यानंतर कमाल १५ दिवसांत तांत्रिक छाननी करून ठेकेदार पात्र किंवा अपात्र ठरविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने वृत्त देऊन ब पाकीट न उघडता कामे अडवून ठेवल्याचे वृत्त प्रकाशित केले होते..महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात मूलभूत सुविधा, विकासकामे तसेच देखभाल-दुरुस्तीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. वित्तीय मान्यतेनंतर पूर्वगणनपत्रक तयार करणे, प्रशासकीय मान्यता घेणे आणि त्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये ठेकेदारांची पात्रता निश्चित करण्यास विलंब होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे..या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पद्धतीने सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील अनेक निविदा राजकीय आणि गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या व्यक्तींकडून अडवून ठेवल्या होत्या. त्यामुळे सांडपाणी, पावसाळी गटार, रस्ते दुरुस्ती, विद्युत यासह अन्य पायाभूत सुविधांची कामे रखडली होती..प्रशासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार ‘अ’ पाकिटातील कागदपत्रांची छाननी करून पात्र-अपात्रतेचा निर्णय स्पष्ट निकषांनुसार घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निविदा जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित खातेप्रमुखांनी अभियंत्यांना तातडीने छाननी सुरू करण्याच्या सूचना द्याव्यात, असेही आदेशात नमूद आहे. विभागांकडून निविदा शिफारस समितीकडे प्रस्ताव उशिराने येत असल्याने समितीच्या निर्णयालाही विलंब होत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांना ठेकेदारांकडून केवळ पूरक कागदपत्रे मागविता येतील..निविदा स्वीकृतीनंतरची प्रक्रिया किमान कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांनी दर १५ दिवसांनी आढावा घ्यावा, असे आदेशात म्हटले आहे. २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या निविदांना मंजुरी मिळाल्यानंतर तीन दिवसांत, तर त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या निविदांना मंजुरीनंतर सात दिवसांत कार्यादेश देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास संबंधित खातेप्रमुख किंवा उपआयुक्तांवर कारवाई केली जाणार आहे. २० टक्क्यांपेक्षा कमी दराच्या निविदांची वस्तुनिष्ठ तपासणी करून निर्णय घेण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.