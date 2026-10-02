October Heat : पुण्यात ऑक्टोबर हीटची चाहूल; कमाल तापमानाचा पारा ३४ अंशांवर

पुणे - पावसाळ्याने नुकताच निरोप घेतला असला तरी, आता पुण्यात ‘ऑक्टोबर हीट’ची चाहूल लागली आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच शहर आणि परिसरातील कमाल आणि किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे केवळ दिवसाच नव्हे, तर रात्रीच्या उकाड्यातही वाढ झाल्याने पुणेकर हैराण झाले आहेत..शहरात शुक्रवारी (ता. २) सकाळपासून तापमानाचा पारा वाढला होता. नऊ-दहा वाजल्यापासूनच उन्हाचा चटका जाणवू लागला होता. त्यामुळे पावसाळा संपतो न संपतो तोच, नागरिकांना पुन्हा पंखे आणि वातानुकूलित (एसी) यंत्रणांचा आधार घ्यावा लागत असल्याचे चित्र शहरात आहे..गेल्या काही दिवसांपासून शहराचे कमाल तापमान ३० ते ३२ अंश सेल्सिअसच्या आसपास नोंदले जात होते. मात्र शुक्रवारी शहरात कमाल तापमानात एक अंश सेल्सिअसने वाढ होऊन ते ३४ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२.५ अंश सेल्सिअस नोंदले गेले. दिवसभर आकाश मुख्यतः निरभ्र होते, तर सायंकाळच्या सुमारास काही अंशी ढगाळ होते..दरम्यान, शनिवारी (ता. ३) उन्हाचा चटका आणखी वाढणार असून कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअसपर्यंत, तर किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. तसेच, आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारनंतर किंवा सायंकाळी अंशतः ढगाळ वातावरण राहील, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.