Uruli Kanchan Crime : विवाहित महिलेचा विनयभंग; कंपनी व्यवस्थापकावर उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : धमकी देऊन अश्लील भाषेमध्ये शिवीगाळ करत विवाहित महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी एका कंपनीच्या व्यवस्थापकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी २९ वर्षे वयाच्या विवाहित पिडीतेने दिलेल्या फिर्यादीवरून एका कंपनीचे व्यवस्थापक परमेश्वर साहेबराव शिंदे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पिडीता या आपल्या आई,वडील,पती,दोन मुलांसह रहातात.पती मिळेल त्या ठिकाणी ड्रायव्हर म्हणुन नोकरी करीत असुन सध्या त्या एका किराणा दुकानामध्ये बिलिंग करण्याचे काम करतात.पिडीता हवेली तालुक्यातील कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हददीतील घोरपडे वस्ती येथील एका कंपनीमध्ये मे २०२५ मध्ये ऑफिस कामगार म्हणुन नोकरीस होत्या.त्यावेळेस त्यांची ओळख कंपनीचे व्यवस्थापक परमेश्वर शिंदे यांचेसोबत झाली होती.व्यवस्थापक परमेश्वर यांची पत्नी देखील त्यांचे सोबत तेथे नोकरी करीत होत्या.दिनांक १६ जुलै २०२५ रोजी ३ वाजण्याच्या सुमारास परमेश्वरने एक अश्लील मेसेज केला,त्यानंतर १७ जुलै रोजी त्या कामावर गेल्या..Uruli Kanchan News : सोरतापवाडी बळीराजा आरोग्य शिबिरात साडेचार हजार नागरिकांनी घेतला लाभ, मोफत तपासण्या आणि उपचार!.दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारांस काम करीत असताना ऑफिसमध्ये कोणीही नसताना परमेश्वर हा जवळ आला व त्याने पिडीतेचा हात त्याचे हातामध्ये घेवुन "मी तुला काल मेसेज केला होता तु पाहुन देखील मला रिप्लाय दिला नाही,खरेच तु मला खुप आवडतेस"असे म्हणुन महिलेच्या मनास लज्जा उत्पन्न करुन विनयभंग केला,परमेश्वरने पिडीता ऑफिसमध्ये एकटी असताना वारंवार पाठीमागे येवुन तिचेशी बोलण्याचा प्रयत्न करुन तिला मानसिक त्रास देण्यास सुरुवात केली..त्यामुळे त्यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सदर नोकरी सोडुन एका किराणा दुकानामध्ये बिलिंग करण्याचे काम करण्यास सुरुवात केली.त्यानंतर शनिवार (३ जानेवारी २०२६) रोजी सकाळी १२.३० वाजण्याच्या सुमारांस त्या घरी असताना परमेश्वर शिंदे याने त्याच्या मोबाईल वरून कॉल करुन तिला अश्लील भाषेमध्ये शिवीगाळ करुन "धंदेवाली तु लफडे करती व माझ्या बायकोला काय सांगितले.तु घरे जाळायचे कमीशन घेते"अशा आश्लिल भाषेमध्ये शिवीगाळ करुन धमकी दिली, त्यामुळे ती घाबरुन गेली व सायंकाळी पतीला सदर घटनेबाबत सांगितले..पती गावाला असल्यामुळे तिने आपल्या वडीलां सोबत लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दिली आहे.यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक अंकुश बोराटे हे करत आहेत..