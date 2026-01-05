पुणे

Uruli Kanchan Crime : विवाहित महिलेचा विनयभंग; कंपनी व्यवस्थापकावर उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल!

Office Harassment : उरुळी कांचन येथे एका कंपनी व्यवस्थापकावर विवाहित महिलेचा विनयभंग करण्याचा गुन्हा दाखल. पोलिस तपास वरिष्ठ अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सुनील जगताप

उरुळी कांचन : धमकी देऊन अश्लील भाषेमध्ये शिवीगाळ करत विवाहित महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी एका कंपनीच्या व्यवस्थापकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी २९ वर्षे वयाच्या विवाहित पिडीतेने दिलेल्या फिर्यादीवरून एका कंपनीचे व्यवस्थापक परमेश्वर साहेबराव शिंदे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

