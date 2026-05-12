स्वनिधी व दिव्यांग योजनांसाठी ऑफलाइन अर्ज
सातारा, ता. १२ : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात २०२६-२७ पासून स्वनिधी योजनेसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया बंद करून ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. दिव्यांग योजनांनाही ऑफलाइन अर्जाची सुविधा मिळणार आहे, तसेच जिल्हा परिषद सेस फंडातून जोडरस्त्याच्या निधीत वाढ करून दहा लाख, तर समाजमंदिरासाठी सात लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती समाजकल्याण सभापती ऋषिकेश धायगुडे यांनी दिली.
जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीच्या विषय समिती बैठक आज झाली. या योजनेत विविध लोकहिताच्या योजनांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. २०२५-२६ या वर्षात स्वनिधी योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मात्र, ग्रामीण भागातील अनेक लाभार्थ्यांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने २०२६-२७ पासून या योजनांसाठी ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्यास समितीने मंजुरी दिली आहे. याचबरोबर दिव्यांग योजनांसाठीही ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.
बैठकीत जिल्हा परिषद सेस फंडातील तरतुदीतही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला जोडरस्त्यांसाठी पाच लाख निधी होता. यात वाढ करण्याचा निर्णय ठराव समितीत घेण्यात आला आहे, तसेच प्रशासकीय काळात गजनृत्य स्पर्धा घेण्यात आली होती. या योजनेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी निधीत वाढ करण्यात आल्याची माहिती श्री. धायगुडे यांनी दिली. या वेळी समाजकल्याण समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
