Pune News : एकेकाळी दुर्लक्षित असलेले हे मंदिर आज सोशल मीडियावर व्हायरल; जिर्णोद्धाराला दहा वर्षे पूर्ण

पुणे - पुण्यातील सोमवार पेठेतील हजार वर्षे जुने नागेश्वर शिवमंदिर सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. मात्र, या मंदिरामागे असलेली संघर्षमय जिर्णोद्धाराची कहाणी आणि त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व अनेकांना आजही माहिती नाही. यंदा या मंदिराच्या जिर्णोद्धाराला दहा वर्षे पूर्ण होत असताना, हा वारसा जतन करण्याचा प्रवास पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..नागेश्वर मंदिराचा इतिहास अत्यंत प्राचीन आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज यांनी या मंदिराला भेट दिल्याचा उल्लेख आढळतो. तसेच, संत नामदेवांच्या गाथेतही या मंदिराचा संदर्भ सापडतो, असे इतिहास अभ्यासक सांगतात. त्यामुळे हे मंदिर केवळ धार्मिकच नव्हे, तर वारसास्थळ म्हणूनही महत्त्वाचे आहे..या मंदिरात आयताकृती सभामंडप, लाकडी छत आणि त्यावरील कोरीवकाम, तसेच दगडी भिंतींवरील नक्षीकाम अशी वैशिष्ट्यपूर्ण रचना आहे. मंदिर परिसरात 'नागेंद्रतीर्थ' किंवा 'नागतीर्थ' नावाचे कुंडही होते. मात्र, कालांतराने मंदिराची देखभाल न झाल्याने सभामंडप कलायला लागला, दगडी चिरे ढासळले आणि भित्तिचित्रे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आली.हे मंदिर पुरातत्त्व खात्याच्या वारसास्थळांच्या यादीत नोंदणीकृत असल्याने जिर्णोद्धारासाठी अधिकृत परवानगी आवश्यक होती. माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी मंदिराच्या जिर्णोद्धाराची गरज ओळखून पुरातत्त्व विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला. मात्र, हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली..न्यायालयाने अखेर पुणे महापालिकेला जिर्णोद्धाराची जबाबदारी सोपवण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयानंतर अनुभवी कारागीर आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मंदिराचा जिर्णोद्धार पूर्ण करण्यात आला. पुणे महापालिकेच्या निधीतून जिर्णोद्धार करण्यात आलेले हे शहरातील पहिलेच मंदिर ठरले. जिर्णोद्धार करताना मूळ रचना, साहित्य आणि ऐतिहासिक स्वरूप जपण्यावर भर देण्यात आला, अशी माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली होती..मंदिराच्या जतनामुळे परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले असून, जिर्णोद्धारासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल गणेश बिडकर यांच्याविषयी स्थानिक रहिवाशांमध्ये कृतज्ञतेची भावना आहे. एकेकाळी दुर्लक्षित असलेले हे मंदिर आज पुन्हा श्रद्धा आणि चर्चेचे केंद्र बनले आहे..जिर्णोद्धाराला दहा वर्षे पूर्ण होत असताना, या वारसास्थळाची नियमित देखभाल आणि संरक्षण हे आव्हान अजूनही कायम आहे. सांस्कृतिक वारसा जतनासाठी स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे..