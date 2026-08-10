Narayangaon Crime : श्री तुळजाभवानी सांस्कृतिक कला केंद्र गोळीबार प्रकरणातील एक जणाला अटक; अटक आरोपी कुविख्यात गुन्हेगार

नारायणगाव - कांदळी (ता. जुन्नर) येथील श्री तुळजाभवानी सांस्कृतिक कला केंद्रात कार्यक्रमाची बारी लावण्याच्या कारणावरून गोळीबार करून फरार झालेल्या चार आरोपी पैकी शिवशंकर मारुती हळदेकर (वय-28 वर्षे, राहणार मेदनकरवाडी, चाकण) याला स्थानिक गुन्हे अन्वेषण पथकाने खेड येथून ताब्यात घेतले असून, पुढील तपासासाठी त्याला नारायणगाव पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. आरोपीला जुन्नर न्यायालयात हजर केले असता तीन दिवसाची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे..अटक आरोपी शिवशंकर हळदेकर कुविख्यात गुन्हेगार असून त्याच्यावर यापूर्वी केबल चोरी प्रकरणी जुन्नर, सुपा व इतर पोलीस ठाण्यात पाच गुन्हे दाखल आहेत..तिसरी बारी लावण्यास नकार दिल्याने हळदेकर याच्यासह चार आरोपींनी बारी मालकीण, तुळजाभवानी कला केंद्राचे व्यवस्थापक अक्षय धोंगडे व इतर कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करून मारहाण केली होती. त्यानंतर चार आरोपी पैकी एक जणांने धमकावण्यासाठी केलेल्या गोळीबारात फिरोज कादीर शेख (वय-३१, रा. ओतूर, भोईगल्ली, ता. जुन्नर) हा जखमी झाला होता..या प्रकरणी नारायणगाव पोलीस ठाण्यात चार जणांवर विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर आरोपी फरार झाले होते. या पैकी हळदकरला अटक करण्यात आली आहे.तीन आरोपीचा व गोळीबार करण्यासाठी वापरण्यात आलेला पिस्टल याचा तपास स्थानिक गुन्हे अन्वेषण पथक करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.