चेन्नई एक्सप्रेसमधून सोन्याची तस्करी करणाऱ्याला पुण्यात अटक

पुणे : केरळवरून चेन्नई एक्स्प्रेस रेल्वेतून सोन्याची तस्करी करणाऱ्या व्यक्तीला पुणे स्टेशन येथे लोहमार्ग पोलिसांनी पकडले. त्यांच्याकडून तब्बल २४ लाख रुपयांची सोन्याची बिस्किटे जप्त करण्यात आली आहेत. त्याने दुबई येथून हे सोने घेऊन आल्याचे माहिती समोर आली आहे.साजिद महंमद मौलवी (वय ३०, रा. कासरगड, केरळ) असे पकडण्यात आलेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मौलवी हा केरळच्या आलमवडी तालुक्यात मुट्टतोडी येथे राहणारा आहे. लोहमार्ग पोलिसांकडून पुणे स्टेशन परिसरात सुरक्षिततेच्या कारणावरून संशयितांची झाडाझडती घेतली जाते. प्रवाशांचे पाकिट, मोबाइल आणि मौल्यवान वस्तूंच्या चोऱ्या रोखण्यासाठी गस्त घातली जाते. 'चेन्नई एक्सप्रेस गाडीतील एक व्यक्ती आहे. तिच्याजवळ सोन्याचे बिस्कीट असून, ती विक्री करण्यास जात आहे,' अशी माहिती वरिष्ठ निरीक्षक सुरेशसिंग गौड यांना मिळाली होती. त्यानुसार लोहमार्ग अधीक्षक दीपक साकोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने पुणे स्थानकात गाडी आल्यानंतर त्याला पकडले. त्याच्याकडे चौकशी केली असता तो उडवाउडवीची उत्तरे देऊ लागला. अंगझडती घेतल्यानंतर त्याच्याजवळ सोन्याची बिस्किटे सापडली. या सोन्याच्या कागदपत्रांबाबत विचारले असता ती त्याच्याकडे नसल्याचे दिसून आले. चौकशीअंती तो सोन्याची तस्करी करत असल्याचे समोर आले. त्याच्याकडून २४ लाखांचे सोने, तीन मोबाइल असा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. त्याला पुढील कारवाईसाठी सीमा शुल्क विभागाच्या (कस्टम) ताब्यात देण्यात आले आहे. मौलवी दुबईवरून सोने घेऊन आला होता. तिथून तो कोचिन विमानतळावर आला. त्यानंतर लागलीच रेल्वेने मुंबईला या सोन्याची विक्रीसाठी जात होता, असे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक सुरेशसिंग गौड यांनी दिली.

Web Title: One Arrested in Pune for smuggling gold through Chennai Express