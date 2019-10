पुणे : लोनवर मोबाईल देतो सांगून ग्राहकांच्या नावे मोबाईल घेणाऱ्यास अटक 

पुणे : मोबाईलच्या दुकानात आलेल्या ग्राहकास कर्जावर मोबाईल घेऊन देण्याचे आमिष दाखवून त्याची कागदपत्रे घेत, ग्राहकाच्याच नावे कर्जावर मोबाईल घेऊन फसवणूक करण्याचा प्रकार एका भामट्याने केला. दरम्यान, याच पद्धतीने कर्जावर इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू घेण्याच्या बहाण्याने नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्यास गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली. सनी शांताराम अवघडे (वय 37, रा. कासेवाडी, भवानी पेठ ) असे अटक केलेल्या संशयित आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी हनुमंत कोकरे (रा. खडकी) यांनी वानवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी हे फातिमानगर येथील एका मोबाईलच्या शोरुममध्ये मार्च 2017 मध्ये मोबाईल खरेदी करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी अवघडे याने फिर्यादी यांना कर्जावर मोबाईल घेऊन देतो, असे सांगून त्यांच्याकडून कागदपत्रे घेतली. त्यानंतर संबंधीत कागदपत्रांचा वापर करुन फिर्यादीच्याच नावावर कर्जाने मोबाईल घेतला होता. हा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर फिर्यादी यांनी वानवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती. दरम्यान, गुन्हे शाखेच्या युनीट एकचे पोलिस कर्मचारी अमोल पवार यांना या प्रकरणातील दोन वर्षांपासून फरारी असलेला आरोपी अवघडे हा कासेवाडी येथील रस्त्यावर उभा असल्याची खबर मिळाली. त्यानुसार, त्यांच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन अवघडे यास ताब्यात घेतले. त्यावेळी त्याने कर्जावर मोबाईल घेऊन देण्याच्या बहाण्याने फसवणूक केल्याच्या गुन्ह्याची कबुली दिली. आरोपीने त्याच्या साथीदाराच्या मदतीने खडकी, समर्थ, बिबवेवाडी, येरवडा व वानवडी या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तु कर्जावर घेऊन देण्याच्या बहाण्याने फसवणूकीचे गुन्हे केल्याचीही कबुली दिली.

