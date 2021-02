छोटा राजन टोळीतील एकाला पुण्यात अटक; ६ वर्षांपासून होता पसार

पुणे : जमिनीच्या व्यवहारातून पनवेलमधील बांधकाम व्यावसायिकांकडे २६ कोटी रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या कुख्यात गुंड छोटा राजन टोळीतील हस्तकाला पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. हा हस्तक गेल्या सहा वर्षांपासून फरार होता. परमानंद हंसराज ठक्कर (वय ५६, रा. टिळेकरनगर, कोंढवा) असे त्यांचे नाव आहे. त्याला कोंढव्यातून अटक करून केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) मुंबईतील पथकाकडे सोपविण्यात आले आहे. पनवेलमधील एका बांधकाम व्यावसायिकांची येथील मार्केटयार्ड परिसरात जमीन आहे. या जमिनीच्या मालकीबाबतची कोणतीही कागदपत्रे नसताना ठक्कर यांनी जमीन स्वत:च्या मालकीची आहे, अशी बनावट कागदपत्रे तयार केली. त्यानंतर ही कागदपत्रे घेऊन ठक्कर मुंबईतील कुख्यात गुंड अश्विन नाईक याच्याकडे गेला आणि या प्रकरणात मदत करण्याची मागणी केली. नाईकने त्याला नकार दिला. त्यानंतर ठक्करने राजन टोळीतील गुंड सुरेश शिंदे (रा. चेंबूर, मुंबई) याच्याशी संपर्क साधला. शिंदेने तेथून बांधकाम व्यावसायिकाच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधला. २६ कोटी रुपये खंडणी दिल्यास प्रकरण मिटवून टाकतो, अशी धमकी त्याने दिली होती. ठक्कर कोंढव्यातील एका उच्चभ्रू सोसायटीत राहत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील ताकवले यांनी ‘सीबीआय’च्या पथकाला याबाबतची माहिती दिली. त्यानुसार ठक्करला कोंढवा भागातून अटक करण्यात आली. अतिरिक्त आयुक्त अशोक मोराळे, उपायुक्त बच्चन सिंह, सहायक आयुक्त सुरेंद्रनाथ देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक सुनील ताकवले, उपनिरीक्षक संजय गायकवाड, सुनील कुलकर्णी, योगेश जगताप, अजय थोरात, सचिन जाधव, महेश बामगुडे, अय्याज दड्डीकर, तुषार माळवदकर यांनी ही कारवाई केली. गुन्ह्याचा निकाल लागेपर्यंत होता पसार :

बांधकाम व्यावसायिकाने दिलेल्या तक्रारीनंतर पनवेल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी छोटा राजनसह सुरेश शिंदे, अशोक निकम, सुमीत म्हात्रे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात त्यांना सत्र न्यायालयाने शिक्षाही सुनावली होती. गुन्हा दाखल झाल्यापासून ठक्कर पसार झाला होता.

