Pune Accident: पिकअप व बोलोरोच्या धडकेत एक ठार, 9 गंभीर जखमी; अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावरील घटना, अंधारात काय घडलं!

आळेफाटा : आणे या ठिकाणी पिकअप व बोलोरो या दोन वाहनांमध्ये झालेल्या अपघातात एक ठार तर नऊ जण जखमी झाल्याची घटना बुधवारी रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास घडली. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार पिकअप एम.एच.१६ डी पी.०१०३ ही गाडी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नांदूर पठार या ठिकाणाहून कलिंगड भरून मुंबईकडे जात असताना बुधवार दि. २५ रोजी रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावर जुन्नर तालुक्याच्या हद्दीतील आणे गावाजवळ आल्यानंतर आळेफाटाकडून येत असलेल्या बोलोरो( एम.एच.२० डि.व्ही १३०४) या दोन वाहनांमध्ये झालेल्या अपघातात एक जण ठार तर नऊ जण जखमी झालेले आहेत. या दोन्हीही वाहनांमध्ये एकुन दहा जण बसलेले होते. सचिन सकारू पठारे - २३ कोंभळणे, सुभाष पोपट दुधावडे - १९ अकलापूर, किरण नारायण खंडागळे - २३, म्हसुंडी, सुनील भिकाजी केदार - २७, म्हैसगाव, अशोक दिलीप मढे - १९, चास पिंपळदरी, संपत गंगाराम पठारे - ४२, ओतूर, सुनील काळे - ३५, नारायणगाव, दत्तू डोके - कोतूळ (ओतूर), नामदेव मढे - ५५, शेरणखेल (ओतूर) हे सर्व जण जखमी झाले असुन यामध्ये तुकाराम पोपट मधे (वय ५५) राहणार अकलापुर यांचे आळेफाटा या ठिकाणी उपचार चालु असताना मुत्यू झाला आहे. दरम्यान घटनास्थळी अपघात झाल्यानंतर जखमींना आळेफाटा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव यांनी स्थानिक नागरिकांच्या आळेफाटा या उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.