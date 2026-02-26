पुणे

Pune Accident: पिकअप व बोलोरोच्या धडकेत एक ठार, 9 गंभीर जखमी; अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावरील घटना, अंधारात काय घडलं!

Night Highway Accident investigation Details: अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावर भीषण अपघात, एक ठार, 9 जखमी
Damaged pickup and Bolero vehicles after a late-night collision on the Ahilyanagar–Kalyan highway.

Damaged pickup and Bolero vehicles after a late-night collision on the Ahilyanagar–Kalyan highway.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

आळेफाटा : आणे या ठिकाणी पिकअप व बोलोरो या दोन वाहनांमध्ये झालेल्या अपघातात एक ठार तर नऊ जण जखमी झाल्याची घटना बुधवारी रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
pune
Pune Accident
dead
road accident
Traffic
Accident injured help
Asian highway

Related Stories

No stories found.